Cuando Reynaldo Rosano irrumpió en pleno programa en vivo con un tremendo arreglo de orquídeas, las conductoras del programa Hoy comenzaron a disputárselo, alegando que les pertenecía. La primera en ‘saltar’ fue Galilea Montijo, al expresar que las flores son “mías”, pero Andrea Legarreta fue contundente: “Yo creo que son mías porque las orquídeas son mis flores favoritas”. Mientras que Natalia Téllez de plano ni se hizo ilusiones, al decir “no, no creo”.

Y la sorpresa fue mayúscula cuando Rosano reveló que, efectivamente, el espectacular arreglo estaba dirigido para Andrea Legarreta, de parte de su esposo Erik Rubín, quien confirmó frente a todos que los rumores de su separación son solo eso.. rumores.

“Están tan hermosas”, dijo Andrea mientras abría la tarjeta que venía junto al arreglo: “Juntos podemos gobernar la galaxia”, decía el romántico mensaje de Rubín, con el que finalmente pone fin a la serie de rumores que acosa a la pareja desde hace meses, sobre una supuesta separación o divorcio.

“Van a ser casi 18 años de amor”, presumió la conductora y actriz mexicana a sus demás compañeros.

“Pues qué payasa me saliste Andrea Legarreta, si de por si no te soporto por arrogante que te me haces, ay sí, ay sí Erik me mando gardenias ay sí. Aprende a mi perr…, mi esposo me va a llevar a comer tacos en forma de corazón, flores las encuentras en cualquier jardín, pero tacos en forma de corazón solo los encuentras con el hombre de tu vida”, le escribió una usuaria en YouTube, donde el programa Hoy compartió el clip del momento.

“Mentira, dices casi 18 años de amor, pero réstale cuántas veces te has separado de él, son muchas”, opinó alguien más.

Mientras que alguien más se burló de la reacción de su compañera: “La Galilea rápido ‘pues mías’ y su cara cuando se enteró que eran de Legarreta, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja”.