Adamari suda la gota gorda ¡y ya se notan los resultados! (FOTOS)

Gracias a la motivación de su compañera Rashel Díaz, Adamari López decidió hace algunas semanas entregarse a una rutina de ejercicios para de bajar peso y dejar atrás las críticas que recibe gracias a su figura.

“El compromiso es conmigo misma porque sé que uno debe estar saludable, así que me comprometí. Rashel me va a acompañar y me va a llevar de la mano, y César nos va a entrenar así que vamos a ver cómo me va”, aseguró la actriz en su momento.

Y, de acuerdo a sus seguidores, su arduo trabajo en el gimnasio ya está dando resultados: “Qué delgada y bonita Adamari”; “sigue así Adamari, te ves bella, no te rindas”; “Adamari ya se ve distinta. Empieza a verse más delgada”; “la transformación de Ada espectacular”, comentaron algunos fanáticos.

Otra de las razones que motivan a la famosa boricua para perder peso y garantizar su bienestar es su deseo por tener otro bebé. De hecho, la actriz de 46 años reconoció a través de las redes sociales que se sometió a un tratamiento con el fin de preparar su cuerpo para un nuevo embarazo.

“Aquí me ven con un suerito porque como bien saben quiero volver a tener la oportunidad de ser mamá y estoy preparando mi cuerpo en términos generales para estar en mejor condición física, obviamente la parte emocional siempre hay que trabajarla. Mi estado, mis células, mi salud y mi mente estén correctas”.

López explicó que el tratamiento consiste en un suero de vitaminas que tiene magnesio, selenio, calcio, vitamina B y glutatión. “Eso lo hace que es que me da muchísima más energía. Me fortalece de alguna manera el sistema inmunológico y previene enfermedades respiratorias”.