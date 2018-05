Todas sabemos lo complicado que resulta siempre hacer malabares con las responsabilidades que implica la maternidad, sobre todo si a la ecuación se suman nuestros compromisos profesionales. Pues, cuando se trata de Adamari López, su vida no es una excepción.

Como casi toda mamá moderna, la actriz tiene que lidiar con una exigente agenda laboral, a la par de la crianza de Alaïa, quien a los 3 años, ya es capaz de percibir con mayor claridad las ausencias de su progenitora.

Así que la presentadora de ‘Un Nuevo Día’ decidió sincerarse sobre este tema a través de un video publicado por MamásLatinas, donde confesó la culpa que suele sentir a veces por no estar presente en todos los momentos importantes de su pequeña.

“Yo trabajo de 7 a 10 de la mañana en un programa en vivo y se me hace muy difícil agarrar días para poder acompañarla a ese tipo de actividades (en la escuela). Hay algunas en donde papá va y no pasa nada por que mamá no vaya, pero hay otras donde es obligatorio que la mamá vaya, como el Día de las Madres, y yo no he podido asistir porque en el trabajo no me han dado la oportunidad de ir a acompañarla”, contó Adamari en el video.

Como es de esperarse, esa situación la llena de remordimientos: “Se me hace muy duro con Alaïa y me siento a veces muy culpable porque creo que entonces le estoy robando como la oportunidad de pasar momentos especiales con ella, sobre todo cuando ella ve que otras mamás van a las actividades, y yo soy la única mamá que no va”, reveló la boricua, quien finalizó pidiendo a sus seguidoras algunos consejos.