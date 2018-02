Nosotros estamos listos para ver el estreno de @alotroladodelmurotv 🙌🏼🔝 ESTA NOCHE a las 9/8C @telemundo @gabrielporrastv @marjodsousa @litzyoficial

A post shared by Un Nuevo Día (@unnuevodia) on Feb 21, 2018 at 4:13pm PST