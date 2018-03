Viviendo Las Fallas de Valencia, en mi tierra junto a mi familia, no os puedo describir mi felicidad, después de más de 20 años de mi ultima ofrenda a la Virgen de los Desamparados, volver a vestirme de fallero y en compañía de mi hija @alaia , mi mujer @adamarilopez , mi hermana #Lorena @elitebaile , mi cuñado #Juanjo y mi sobrinita #Noa @noasanchezcosta no tengo palabras… indescriptible… . Gracias a la FALLA EL SECANET (Benimàmet) por acogernos y darnos la oportunidad de desfilar juntos, a @eduardo_cervera.v gran amigo y profesional de la costura y el diseño por los trajes de #saragüey de mi cuñado y mío. . (Todos los trajes NO son disfraces, son trajes regionales típicos valencianos que se llevan en estas festividades, es toda una tradición de cientos de años) . #ofrendadeflores #ofrenda #valencia #fallas #lasfallas #fallas2018 #virgendelosdesamparados #fallera #fallero #trajetipico #valenciaenfallas #familia #familiacostalopez #todossomostios #eltiempodediosesperfecto #alaïa #alaïacostalopez #adamarilopez #tonicosta #trajedefallera

