La presentadora Adamari López reveló por sus redes sociales que se sometió a una intervención estética para mejorar su apariencia.

En su cuenta de Instagram, la presentadora puertorriqueña compartió ‘historias’ de su visita a la clínica del doctor Campos.

“Bueno, viernes y me vengo a ver con el doctor (Daniel) Campos ¿Qué me va a hacer?”, comenzó diciendo la conductora de ‘Un Nuevo Día‘.

“Hoy te voy a hacer Kybella, hablamos de esto en el segmento de Un Nuevo Día y hoy vas a ser mi modelo para Kybella, que es para tratar la papada”, respondió el doctor Campos.



Antes de comenzar, el especialista hizo sentir más confiada a Adamari, pues le aplicó anestesia tópica para evitar el dolor.

“Te voy a poner anestesia tópica y este es el primer paso para hacer el Kybella que no duela”, puntualizó.

Adamari López se da una ‘ayudadita’ para lucir radiante

“Ahora lo que vamos a hacer es inyectar, como pueden ver, hay unos puntitos marcados como guía”, agregó.

En las primeras horas de este sábado, la también actriz compartió el avance del tratamiento.

“Buenos días para todos, quería dejarles saber cómo he ido quedando después de que ayer me hice el Kybella, yo me siento súper bien, no pienso que estoy tan hinchada, tengo un poquito de moretón”, compartió de igual manera por sus historias de Instagram.

La esposa de Toni Costa adjudicó su buena evolución a la mano experta del doctor Campos.

“Yo no siento que estoy tan inflamada como me dijeron que iba a estar, el doctor Campos tiene buenísima mano, faltan semanas para ver el final, pero creo que voy bien”, externó.

Kybella es un medicamento inyectable, que ha sido aprobado recientemente para el tratamiento de la papada y cuello.

Los comentarios de apoyo para Adamari no tardaron en aparecer en sus redes sociales.

“Dale Ada con entusiasmo, queremos verte linda como lo eres por dentro”, “hermosa como siempre”,”Adita hermosa te envío bendiciones, buena vibra, que sigas brillando”,” tú eres bella, pero te vas a ver más linda aún buena decisión”, se lee en los comentarios.