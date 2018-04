Ni siquiera Adamari López, uno de los rostros más atractivos de la televisión hispana, pudo resistirse a recurrir a un tratamiento estético para corregirse unos detalles que no la hacían sentir del todo cómoda.

En una entrevista a MamásLatinas, la presentadora boricua confesó que se ha inyectado bótox para eliminar una línea de expresión de su cuello.

“El cuello me lo cuido mucho porque tengo una línea de expresión que la tengo aquí, de toda la vida, y siempre pensaba que era por no ponerme suficiente crema, fui a donde un dermatólogo y me dijo que es una cosa normal que tengo, hasta un poquito de bótox una vez me puse”, aseguró.

No obstante, después de aquella experiencia ha preferido no recurrir más a ese método, pues lo considera muy invasivo.

“Pero me lo puse una vez porque esas cosas muy invasivas no son para mí, y prefiero seguir cosas naturales o cremas que puedan tener elementos naturales para cuidarme”, contó.

Que Adamari mantenga una piel lozana y saludable a los 46 años no es algo fortuito. Desde que era niña, la actriz se ha volcado al cuidado de su piel y, de hecho, ahora es embajadora de la marca de belleza Aveeno.

Adamari López cautiva al presumir sus logros con el ejercicio

En el pasado, López ha sido blanco de duras críticas gracias a su peso; sin embargo, recientemente, la conductora compartió una foto en su cuenta en Instagram donde presumió sus tonificadas piernas. Con ello, la famosa latina demostró que no necesita tener “las medidas perfectas” o encajar con los estereotipos para lograr enamorar.