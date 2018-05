Adamari López confiesa las bondades que heredó de su madre

Todo el mundo es testigo de la relación tan especial y cercana que tiene Adamari López con su hija Alaïa. No es de extrañar que las características que hoy la convierten en una madre ejemplar las haya heredado de su propia progenitora, la señora Vidalina Torres, quien desde su muerte, en diciembre de 2012, dejó un vacío muy grande en el vida de la famosa boricua.

“Mi mamá era una persona amorosa, yo creo que en esa parte, más parecida a mami no puedo ser”, contó la presentadora en una entrevista a MezcalTV, reproducida por People En Español. “Creo que hago muchas cosas de las que ella hacía. He estado poniendo a Alaïa en muchas actividades, entonces la meto en clases de natación, a clases de gimnasia, a clases de ballet y me parece que eran todas las cosas que hacía mi mamá”, agregó.

Sin embargo, Adamari confesó que aunque no comparte todas las bondades de su querida madre, ha hecho un esfuerzo por tomar lo mejor de ella: “Mi mamá era una mujer muy sabia, muy paciente (…). Yo no soy tan paciente como ella, pero sí he aprendido de ella mucho a que todo en la vida pasa por algo, a tomar las cosas con calma”.

Como era de esperarse, el pasado Día de las Madres fue una fecha muy nostálgica para la conductora de ‘Un Nuevo Día’. A través de sus redes sociales, lamentó no poder celebrar con ella como desearía, pero aseguró que espera que, desde donde quiera que esté, pueda sentirse orgullosa de sus logros: “Cuánto desearía que mami estuviera físicamente para celebrar juntas con su infinito amor, su sonrisa y consejos. Hoy me acompañas desde el cielo y veo tanto de ella en Alaïa. Espero honrarte e igualar en la crianza que le doy (a Alaïa) todo lo que me inculcaste y me regalaste”.

Toni Costa sorprendió a Adamari López con emotiva imagen junto a su madre

Recientemente, Toni Costa hizo realidad un sueño de Adamari López, al regalarle una foto donde aparece junto a Alaïa y a su madre, Vidalina. Lo que para muchos puede ser un regalo común; en realidad, para la actriz representa prácticamente un milagro, pues la señora Vidalina falleció antes de poder conocer a su nieta.

Esta obra, hecha mediante la magia del Photoshop, también estuvo estampada sobre un pastel que, al verlo, Adamari apreció con los ojos llorosos. A través de sus redes sociales, el coreógrafo español compartió el emotivo momento mientras Adamari develaba su última sorpresa del Día de las Madres.