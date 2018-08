La presentadora de Un Nuevo Día Adamari López no imaginó lo que desataría en redes sociales, al compartir con sus seguidores que sus domingos son días familiares y para el encuentro con Dios.

Mediante su cuenta de Instagram, la conductora compartió una fotografía junto a Toni Costa y su hija Alaïa con la descripción: “Nosotros listos para ir a la iglesia y pasar el día en familia. ¿Ustedes qué hacen los domingos?”.

En la imagen, la también actriz aparece con un conjunto corrido de blusa y short, con el cual se le aprecia muy cómoda y fresca.

Al parecer, el atuendo de la originaria de Puerto Rico no fue bien visto por algunos de los seguidores de la cuenta.

“¿A la iglesia y con esa ropa? No tienen ni reverencia”, “¿a la iglesia y con short?, no chin….”, “como creyente pienso que Dios merece respeto y que todo tiene su lugar”, “y yo pensando que iban para la playa”, “qué mal vestida como siempre”, “a mí me enseñaron que a ir a la iglesia es honrar el nombre de Dios, las mejores galas es como si vas a visitar a los Reyes de España o al presidente”, “tu ropa no es para escuchar misa”.

Critican a Adamari López

Inclusive, algunos osados usuarios se atrevieron a comentar sobre el futuro de la pequeña Alaïa.

“Dirían que van de playa porque para ir a la casa de Dios no me parece, es decir cuando tu hija tenga tu edad va a ir a la iglesia en bikini… por Dios”, “imagínate qué va a hacer tu hija si crece viendo ese ejemplo”.

Por su parte, otro usuario aseguró que incluso Toni está vestido más acorde que Adamari: “Él esta mejor cambiado que ella y ¿Para dónde es que tú vas mija con esa ropa? Para la próxima vístete mejor, por Dios”.

Conforme transcurría el tiempo, los embates hacía Adamari subían más de intensidad: “Qué horrible esta tipa mal vestida, como ella ninguna, hasta sus accesorios, qué cartera está espantosa, vas a tener que pedirle asesoría a la mujer de Fonsi (Águeda López) que sí tiene clase”.

Algunos incluso la llamaron vulgar: “Con todo respeto pero te ves muy vulgar para ir a una iglesia sin ofender, pero el único que se ve presentado para esa ocasión es el hombre ni siquiera la niña está presentada mas bien parecen que se van de piscina”.