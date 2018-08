Desde que el Chef James Tahhan se reincorporó a ’Un Nuevo Día’, su relación con Adamari López ha sido tan cercana como de costumbre. Sin embargo, para diversión de sus seguidores, ambos famosos ahora han entablado una ‘guerra’ en el set del programa que ha desatado muchas reacciones en redes sociales.

Todo comenzó con una broma de James, quien se aprovecha de lo asustadiza que es su compañera para sorprenderla en la menor oportunidad con un grito inesperado.

Tras el último sobresalto que sufrió, la presentadora boricua no pudo contener el inicio de una ‘mala palabra’ contra su compañero, a lo que este respondió en tono jocoso: “Esa palabrita no me gusta para televisión. Ese vocabulario no es para horario matutino”.

No obstante, López contestó indignada: “A mí siempre me van a agarrar porque yo me asusto, claro, todo el mundo abusa de mí”.

Mientras tanto, la mayoría de los usuarios de Instagram aplaudieron el buen humor de los conductores y los felicitaron por tener tan buena química dentro y fuera de cámara: “Me encanta como se tratan todos”; “ustedes son únicos, los amo”; “me encanta verlos y ver lo bien que se llevan todos”.

Por otra parte, algunos se pusieron de lado de la actriz hispana y la animaron a ‘cobrar venganza’: “Como que James se está pasando de la raya”, “le hubieses metido un taconazo”; “querida, te toca la revancha”; comentaron en el post.

Pero como los críticos no pueden faltar, varios reclamaron a Adamari López por usar un lenguaje ‘vulgar’ en televisión: “Adamari, ¿en el aire te expresas así? No quiero saber como serás en confianza”; “eso de groserías es de muy bajo”, cuestionaron.