▶️▶️▶️Sorpresa! Feliz dia de la madre cariño, también para tu mamá #Vidalina que desde el cielo siempre nos bendice, protege y acompaña junto a nuestros seres queridos, gracias a @rossy_solyluna por hacer posible esta fotografía tan deseada, también a @tinasoriginalcakes por plasmarlo en uno de sus maravillosos cake y súper agradecido con @eventosd2 que en una hora llamé y me tenían listo el desayuno en casa para @adamarilopez , quedan mas sorpresas!!!!!! Por ella lo hago todo!!!!! Felicidades mi amor!!!! @alaia . #happymothersday #felicidadesmama #familiacostalopez #fotografia #familia #amor #familiacostalopez #todossomostios #eltiempodediosesperfecto #adamarilopez #alaïa #alaïacostalopez #abuelahijanieta

A post shared by Toni Costa (@tonicosta4) on May 13, 2018 at 3:15pm PDT