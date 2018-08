Este domingo, Dayanara Torres utilizó sus redes sociales para presumir el espectacular look que utilizó en la segunda gala del reality show ‘Mira Quien Baila’, transmitido por Univision.

Para la ocasión, la modelo y actriz lució un ajustado enterizo, color blanco, adornado con una hilera vertical de botones en la parte trasera y un encantador lazo sobre el hombro izquierdo.

Ante semejante derroche de elegancia y estilo, la puertorriqueña acumuló más de 27,000 ‘me gusta’ y le llovieron cientos de elogios: “Ella es perfecta! Me encanta este look, se ve elegante y fashion!”; “está muy elegante y hermosa. Todo un sueño de mujer”; “¡perfección! Como toda una Miss Universe, si vuelves a participar, vuelves a ganar”; “¡Bellísima! Siempre regia”; “eso se llama tener clase y elegancia”; “un look sexy pero con clase. Muy elegante”.

No obstante, una de sus seguidoras se atrevió a cuestionar sus curvas, asegurando que se había hecho un ‘retoque’ estético: “Ay, se ha inyectado algo. Esa no (es) así”, escribió la usuaria.

Sin embargo, lejos de quedarse callada, la ex de Marc Anthony dejó caer una contundente respuesta: “Siempre sale una… ¡Ave María! ¿Inyectado qué? Soy puertorriqueña y créeme que no necesitamos añadir nada… mojo el arroz con un poco de aguacate pa’ cosecharlas de 14K! que no te hayas dado cuenta antes no es mi culpa. Orgullosa de mis curvas”, exclamó.

De inmediato, los fanáticos de Dayanara Torres no dudaron en respaldarla con mensajes de apoyo: “Nuestra reina callando bocas, sin inyectar nada… Ella es finura y elegancia”; “al que no le guste nuestra Dayanara o no tenga nada positivo que aportar que no comente”.

Recordemos que la ex Miss Universo debutó esta temporada como jueza de la competencia, tras llevarse el título de ganadora en la pasada edición.