Acusan a Alex Rodríguez de no pagar la manutención de sus hijas y así responde

Alex Rodríguez quiere dejar claro que sus hijas son su prioridad número uno. En medio de las acusaciones que hizo su ex cuñado, Costantine Scurtis, con quien mantiene una larga batalla legal desde hace años. El ex pelotero niega que esté dejando de pagar la manutención de las menores a su ex esposa Cynthia Scurtis como represalia.

“Siempre he pagado mucho más del máximo de la manutención y eso nunca va a cambiar”, declaró el atleta en un comunicado a la revista Hola! USA.

“Es altamente ofensivo para mí que mi ex cuñado, quien ha tratado de sostener un frívolo caso contra mí, desde hace 4 años, con el que no ha llegado a ninguna parte en la corte, esté tergiversando mi relación con mis hijas para manipular la opinión pública. Es el caso clásico de alguien tratando de usar los medios en mi contra para su propio beneficio”.

Según lo publicado por Christian Red, en el diario NY Daily News, A-Rod habría amenazado a Cynthia con reducir su manutención para que ésta convenciera a su hermano de que retirar la demanda.

Aunque Rodríguez reconoce que no siempre fue un padre ejemplar, actualmente da todo de sí mismo para garantizar el bienestar de sus hijas Natasha, de 13 años, y Ella, de 9.

“Puedo no haber sido perfecto en el pasado, pero estoy muy orgulloso de quien soy, y de cómo vivo mi vida ahora mismo, es importante para mí que mis hijas se sientan de la misma manera. No respondería a estas falsas acusaciones si no fuera por mis hijas, porque nunca quisiera que creyeran que son ciertas. Desafortunadamente, hay algunas personas que harían lo que sea por dinero, excepto trabajar”.

El comentarista y empresario se divorció en 2008 de la madre de sus hijas. Desde hace poco más de un año, mantiene una relación con Jennifer López, pero continua siendo muy cercano a sus chicas y, a través de las redes sociales, hemos comprobado que comparten mucho tiempo juntos.

Para las niñas, Jennifer está muy lejos de ser la madrastra malvada de los cuentos de hadas. De hecho, el propio Alex asegura que sus hijas la adoran y admiran mucho. “Ella es un excelente modelo a seguir y ellas quieren hacer exactamente lo que ella hacer. Quieren cantar, quieren bailar, quieren producir, quieren dirigir”, contó a Entertainment Tonight.