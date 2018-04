El grupo sueco de música pop ABBA une sus voces luego de 35 años y está listo para presentar nuevas canciones, que ya fueron grabadas. La primera lleva el nombre de ‘I Still Have Faith in You’, anunció hoy ABBA en su cuenta de Instagram.

Benny Anderson, Anni-Frid, Lyngstad Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog son los cuatro integrantes del grupo ABBA, que fue formado con las iniciales de sus nombres.

ABBA regresa con dos nuevas canciones

La idea de crear material nuevo surgió luego de que las cadenas de televisión NBC y BBC de Estados Unidos prepararan un homenaje al grupo, informa The Local.

Fue entonces cuando los cuatro artistas decidieron reunirse para nuevamente sorprender al público.

TE PUEDE INTERESAR: Chris Hemsworth que interpreta a Thor acepta que no entiende español

En dicha producción aparecerán los cuatro integrantes de ABBA pero en forma de avatares, es decir será de manera digital.

“Será como en los viejos tiempos, es el mismo Abba pero actualizado al 2018” dijo Hanser.

❤️ #abbaofficial #abba A post shared by @ abbaofficial on Apr 27, 2018 at 4:11am PDT

El sitio oficial de Instagram publicó la noticia, que fue sin duda una gran sorpresa para los fanáticos:

“La decisión del proyecto digital avatar tuvo una inesperada consecuencia, los cuatro sentimos que debíamos reunirnos luego de 35 años, unir fuerzas y crear algo nuevo para la gente, así que lo hicimos”

TE PUEDE INTERESAR: Lili Estefan publica fotografía y le recuerdan cuando le dijeron “fea”

“Es como si el tiempo no hubiera pasado y solo hubiéramos estado en vacaciones por días festivos. ¡Una experiencia totalmente increíble!”

“La canción I Still Have Faith In You será estrenada por nuestros personajes digitales en un programa especial producido por NBC y BBC en diciembre”

Este regalo a los fanáticos de ABBA representa una emocionante espera, pues aunque el grupo no se reintegra ni dará conciertos en vivo, el hecho de haber creado dos canciones nuevas es más que increíble.

Los fans inmediatamente reaccionaron ante la noticia: “jamás me esperé esto algún día”; “esto es maravilloso, no lo puedo creer”; “¿Qué? hay un Dios y me ama” fueron algunos de los comentarios expresando emoción.