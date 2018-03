¿A un paso del altar? Francisca Lachapel revela su más profundo deseo

Francisca Lachapel siempre ha soñado con llegar al altar junto al hombre de sus sueños y, ahora que ya lo consiguió, está ansiosa de dar el sí definitivo.

“Qué bonita esa canción, ¡ya me muero porque me toque a mí”, expresó la presentadora al escuchar la marcha nupcial, durante una reciente emisión de Despierta América.

Todo indica que la vida amorosa de la modelo va viento en popa. Recordemos que a principios de marzo, la dominicana confesó en una entrevista a Primer Impacto que estaba muy enamorada de quien considera tiene todos los atributos para convertirse en el padre de sus hijos.

Sin embargo, hasta ahora, Francisca ha guardado muy bien la identidad de su misterioso galán. Lo único que sabemos es que es todo lo que siempre deseó.

“Es justo como lo pedí y un poquito más. Cuando me preguntaban yo decía que quería un hombre que amara a su madre, a Dios y que fuera alguien muy trabajador, emprendedor. Bueno, me dieron esas cualidades y muchas más. El sabe que quiero tres niñas y precisamente, proviene de una familia grande. Así que no le molesta”, aseguró a Mamás Latinas.

Por ahora, el detalle que le preocupa a la dominicana es que, al parecer, su pareja es un poco celosa. Lo supimos cuando, recientemente, la presentadora compartió con todos sus compañeros la emoción que sintió al verse en el trailer de la película “El fantasma de mi novia”, donde se estrenó como actriz. En la cinta, Lachapel compartió un beso con el actor Brandon Peniche, que según la propia artista, no le gustaría a su novio. No obstante, eso no empañó su felicidad ante esta nueva faceta profesional.