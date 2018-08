La presentadora de Despierta América, Francisca Lachapel no se muestra temerosa de aparecer sin una sola gota de maquillaje a pesar de que en publicaciones anteriores la han tachado de “fea”.

Claro ejemplo de lo anterior, fue el post que Francisca realizó hace un mes, en donde celebró la existencia de los filtros y los ataques de sus detractores no se hicieron esperar.

A la originaria de República Dominicana le comentaron en esa ocasión: “¿Qué sientes cuando miras a tus compañeros bien bonitos y tú bien fea?”, “entonces si dices que usas filtros, ¿estás afirmando que eres fea?”.

Pero demostrando su seguridad, Lachapel por medio de sus historias de Instagram compartió el antes y el después de una sesión de maquillaje.

Durante el filme una impaciente Francisca mueve rápidamente los dedos, mientras presume su rostro sin ninguna gota de maquillaje.

“Señores yo estoy en plena entrevista se me salió el tirillo (tirante) del brasier”

Mientras que en una segunda historia aparece después de que su maquillista Carlos Martínez, hiciera su trabajo.

Ya embellecida por las manos de Carlos, la presentadora lució radiante durante la conducción de un evento de Univisión que estuvo a su cargo.

De igual manera la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015, reveló que a pesar de su participación como conductora del evento salió a pedir de boca, no todo fue perfecto.

Una sorprendida Lachapael señaló: “Ustedes no me van a creer, ya yo estoy terminando del evento que teníamos de Univisión aquí, señores yo estoy en plena entrevista se me salió el tirillo (tirante) del brasier, yo no sé cómo, cómo saltó esto y se salió”.

