Francisca Lachapel, conductora de Despierta América, vivió un vergonzoso pero divertido momento en pleno programa en vivo, cuando al entrar a cuadro se le rompe el tacón del zapato.

Fue la mañana de este jueves cuando entraba a escena al lado de su compañera Karla Martínez y al dar un mal paso, termina con el tacón quebrado.

Al parecer en el foro había un hoyo que fue lo que provocó que se atorara el tacón y se doblara, dejando sin poder caminar a la conductora quien luego de tomar asiento se despojó del zapato y mostró que ya no tenía remedio.

Afortunadamente las presentadoras supieron cómo actuar ante el imprevisto y tras confirmar que Francisca no se había lastimado, simplemente tomaron la anécdota con humor.

Fue la misma dominicana quien se encargó de compartir el divertido momento en su cuenta de Instagram, donde escribió: “¡Sólo a mí me pasa!” acompañado de un emoticón cubriéndose el rostro.

Francisca Lachapel pasa ‘oso’ en vivo

Sus seguidores de inmediato reaccionaron dejando comentarios como: “No puedo la risa”; “Duro es cuando son los favoritos”; “Tan bellaaa”; “Que linda eres, me encanta tu forma de tomar las cosas!!”; “Eso es de buena suerte”; “Tan linda mi dominicana !! Manten esa bella actitud siempre!!”.

Lachapel aprovechó para preguntarles a sus followers si alguna vez han pasado por un momento así, y de inmediato sus fanáticas comenzaron a contar sus anécdotas sobre tacones rotos en público:

“Yo me he quedado en pleno semáforo descalza”; “A mi me paso en los 15 de mi hija”; “A mi tambien me paso en publico..y queria que me tragara la tierra”; “Me pasó en una boda, me quedé sentada todo el día sin poder bailar, fue horrible”.