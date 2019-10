Página

Un video de TikTok se hizo viral por la forma en que Panera prepara los macarrones con queso.

La persona detrás del video es una muchacha latina que perdió su empleo por publicarlo.

Te mostramos la historia del video viral y quién es esta muchacha llamada Brianna Ramirez.

Panera es conocido por su menú informal como panes recién horneados, sopa, ensalada… o macarrones con queso. Un video de TikTok se hizo viral por este último plato.

En un lugar así, es más que esperable y comprensible que la comida se prepare de forma rápida y venga ya precocinada. Pero la publicación de una exempleada, Brianna Ramirez, en las redes sociales de la preparación de los macarrones con queso, ha hecho que el público cuestionen su calidad.

La usuaria de TikTok @briannaraelenee (Brianna Ramirez) publicó el video “Cómo Panera prepara Mac and Cheese” con el subtítulo “Exponiendo a Panera” y un hombre riendo a carcajadas.

Se ve perfectamente que la pasta con salsa de queso cremoso sale del congelador empaquetada y sellada al vacío, se sumerge en agua hirviendo, se retira, se abre y se sirve en un plato.

Desde principio, el video suscitó comentarios de todo tipo. Desde aquellos que dicen que no les sorprende y que es lo normal, otros que dice que está muy rico y aquellos que protestan porque pensaban que la comida se hacía en el momento y les resulta caro.

Panera Bread defendió su producto ante The Washington Post y dijo que el Mac and Cheese está “elaborado fuera de los locales con nuestra receta patentada desarrollada por nuestros chefs. Se envía congelada a nuestros locales, esto nos permite evitar el uso de conservantes que no cumplen con nuestros estándares de limpieza”, dijo la compañía.

El tema es que el video se volvió viral y puso en entredicho el nombre de Panera, aunque la empresa sigue todos los protocolos esperables. Tantas visitas tuvo el video que a los pocos días ya superaba el millón.

Y la latina detrás del video fue despedida.

Ella es Brianna Ramirez, que publicó varios videos después del primero pidiendo disculpas muy apesadumbrada.

“Sí, la comida de Panera es congelada, pero me encanta, no significa que sea mala, la comería todo el tiempo. La mayoría de los restaurantes de este tipo sirve comida congelada, sabe bien…”

“Me gusta mi trabajo, estoy tratando de que no me echen, lo siento Anthony…”

“OK, pensé que nadie iba a verlo, pero, lo siento… el video se hizo viral, llegó a las noticias y ya no tengo mi trabajo”.

“Me echaron del trabajo hoy y mi TikTok está en las noticias…”

Los macarrones con queso de Panera sí llegan congelados, pero según informa la empresa, esto es en pos de que lleguen al consumidor con su calidad intacta. ¿No congelas comida recién preparada para comerla en la semana? Pues lo mismo pero en grande.

Ellos venden más de 3 millones de porciones de este plato al mes, congelado o no.

¿Y quién es esta ex empleada de Panera? Conoce a Brianna Ramirez

Brianna Ramirez es una muchacha que, como miles, tiene una vida activa en las redes sociales. Es fresca, hermosa y muy joven. Seguramente por eso cometió el error de “morder la mano” que le daba de comer.