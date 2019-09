Página

Latin American Music Awards 2019: Conoce a los nominados

Los nominados a los premios Latin American Music Awards 2019 fueron presentados esta mañana, y se ha anunciado que la votación estará abierta para que elijas a tus artistas favoritos; se ha anunciado que cada persona tendrá diez oportunidades para votar por cada uno de ellos antes de la premiación, que se llevará a cabo el 17 de octubre de 2019.

Se realizará una transmisión en vivo de la premiación a través del canal Telemundo, en punto de las 8:00 p.m. (Hora del Este) en donde podrás conocer quiénes son los máximos exponentes de la música latinoamericana ¡no te los puedes perder!

Estos son los nominados:

Sencilllo del año/ Song of the Year

Anuel AA & Romeo Santos –Ella quiere beber

Bad Bunny & Drake– Mia

Daddy Yankee Feat. Snow– Con calma

DJ Snake Ft. Selena Gomez, Ozuna and Cardi B– Taki Taki

Pedro Capo & Farruco– Calma

Canción Favorita Pop/ Favorite Song-Pop

Becky G & Kane Brown–Lost in the middle of nowhere

Luis Fonsi & Ozuna– Imposible

Pedro Capo & Farruco– Calma

Reik & Maluma– Amigos con derechos

Sebastian Yatra & Mau y Ricky– Ya no tiene novio

Video favorito/ Favorite Video

Camila–te confieso

Becky G & Maluma– La respuesta

Daddy Yankee & Wisin y Yandel– Si supieras

Sofia Reyes Ft. Rita Ora & Anita– R.I.P

Sebastian Yatra & Camilo–En guerra

Dúo o Grupo Favorito/ Favorite Duo or Group

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizarraga

CNCO

Los Ángeles Azules

T3r elemento

Wisin & Yandel

Canción Favorita Regional Mexicano/Favorite Song – Regional Mexican

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizarraga–Mejor me alejo

Banda Los Sebastianes–A través del vaso

Christian Nodal–No te contaron mal

Los Ángeles Azules & Natalia Lafourcade–Nunca es suficiente

T3r elemento Feat. Gerardo Ortiz–Aerolínea Carrillo

Artista Favorito Crossover/ Favorite Crossover Artist

DJ Snake

Drake

Sean Paul

Snow

Nuevo Artista del Año/ New Artis of the Year

Darell

Jhay Cortez

Lunay

Paulo Londra

Rosalía

Sech

Artista Favorito Regional Mexicano/ Favorite Artist – Regional Mexican

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizarraga

Calibre 50

T3r elemento

Christian Nodal

Artista del Año / Artist of the Year

Anuel AA

Bad Bunny

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

Christian Nodal

Daddy Yankee

J Balvin

Karol G

Maluma

Ozuna

Romeo Santos

Álbum del Año / Album of the Year

Anuel AA– Real Hasta La Muerte

Bad Bunny – X 100PRE

Luis Fonsi – VIDA

Ozuna – Aura

Santana – Africa Speaks

Artista Favorita – Femenina / Favorite Artist – Female

Becky G

Karol G

Natalia Lafourcade

Natti Natasha

Rosalía

Artista Favorito – Masculino / Favorite Artist – Male

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Romeo Santos

Artista Favorito – Pop / Favorite Artist – Pop

CNCO

Luis Fonsi

Pedro Capó

Sebastián Yatra

Álbum Favorito – Pop / Favorite Album – Pop

Luis Fonsi – VIDA

Rosalía – El Mal Querer

Santana – Africa Speaks

Sebastián Yatra – Fantasía

Álbum Favorito – Regional Mexicano / Favorite Album – Regional Mexican

Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga- Con Todas Las Fuerzas

Lenin Ramírez – Bendecido

Raymix – Oye Mujer

T3r Elemento – The Green Trip

Artista Favorito – Urbano / Favorite Artist – Urban

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna