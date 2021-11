Maerle aseguró incluso que Don Chente era bastante codo, pero que le gustaba estar con él acompañándolo en sus giras: “Siempre supe que no dejaría a su esposa, él lo decía y lo dejó claro. No era detallista conmigo, era medio ‘codo’. Me enamoré de él en su momento”, señaló.

‘SE ROMPEN LAZOS’ TRAS SABERSE LA VERDAD

Su esposa Doña Cuquita le perdonó esta infidelidad, y hasta le permitió a Rodrigo Fernández pasar largas temporadas en su hogar en su rancho ‘Los Tres Potrillos’, en donde el joven convivió muchos años con Vicente Jr., Gerardo y Alejandro, creyendo que eran sus hermanos, sin embargo, nunca lo fueron.

Y es que cuando Vicente Jr., el primogénito fue secuestrado, Vicente Fernández dio a conocer la verdad, y señaló que Rodrigo no era su hijo biológico, y a pesar de haber convivido con él casi 18 años y tras saberse que no era su padre, se rompieron los lazos y ya no mantienen una relación, sin embargo, eso no quita que su madre sí perteneció a estas presuntas infidelidades de Don Chente.