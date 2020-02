¿Mujeres se ayudan o ‘se meten el pie’? Este dilema es analizada por expertas.

Empresarias latinas estudiaron el comportamiento de las mujeres cuando se trata de ayudar.

La idea es compartir logros, no destruirlos, sostienen las empresarias latinas.

¿Las mujeres se ayudan o ‘se meten el pie’? es un dilema que corre como polvera en víspera de su Día Internacional este ocho de marzo.

La rivalidad, el odio, la competencia, el egoísmo y hasta la venganza son comportamientos que invaden algunas mujeres cuando sienten que su compañera, hermana o amiga están experimentado éxito en su actividad profesional o social.

Para entender esa rivalidad, Tracy Vaillancourt, titular de Investigación en Salud Mental Infantil y Prevención de la Violencia en la Universidad de Ottawa de Canadá, resalta que las mujeres muestran una “agresión indirecta” hacia las personas de su mismo género, para ser perfectas y porque no suficientemente agradables.

Por su parte, un grupo de mujeres latinas y emprendedoras analizaron cuál de los dos comportamientos prevalece hoy en día en la sociedad moderna.

Foto Captura Mundo Hispánico

Durante una nueva transmisión de Mundo Mami por la plataforma digital Mundo Hispánico, las moderadoras María Alejandra Bastidas y Emili Azuaje, analizaron este tema con dos mujeres emprendedoras latinas: Andrea Rivera y Gina Sánchez.

Las emprendedoras fueron realistas y argumentaron que sí existen mujeres que ‘meten el pie’, pero también prevalece con mayor tendencia otro grupo que muestran señales de cooperación y apoyo para crecer profesionalmente en cualquier ámbito.

Al respecto, Andrea Rivera, sostiene que, por lo general, las féminas se respaldan una con otras para el logro de los objetivos trazados, a través de alianzas y trabajo en equipo.

“En los actuales momentos, existen movimientos grandes donde las mujeres trabajan juntas y este tipo de comportamiento ayuda a concienciar sobre la importancia de formar redes para apoyarse mutuamente”, resalta Andrea Rivera.

La idea no es crear espacios de revalidad y odio, sino impulsar en las mujeres a desarrollar acciones de manera unida, más aún, cuando el empoderamiento femenino es cada vez más fuerte en las sociedades del mundo, propone Andrea Rivera.

Otras de las acciones positivas que expone la presidenta de H3Medias, Andrea Rivera, es educar a las mujeres a despejar el odio y las barreras, ya que deben entender que el apoyo es fundamental para el empeoramiento mutuo.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Por lo tanto, Andrea Rivera, define que “no hay la necesidad de competir entre féminas +, ya que pueden avanzar de acuerdo a sus habilidades y destrezas.

La idea es compartir logros, no destruirlos

La empresaria latina, Gina Sánchez, concuerda con su colega Andrea Rivera, afirmando que la mayoría de las féminas ayudan a crecer a otras y al mismo tiempo comparten el éxito en cada emprendimiento.

Gina Sánchez expresó que las acciones malintencionadas de otras mujeres se diluyen cuando la ética y los principios están fortalecidos en las personas.

Sostiene que el recelo no puede existir, pues según ella, “cada fémina tiene algo diferente que mostrar ante el mundo”.

Instó aquellas mujeres, que proyectan una relación toxica, a sobresalir en acciones útiles y significativas.

Luego de analizar este controversial tema, una usuaria de Facebook, identificada como Reynaa Reynaa, llega a la conclusión:

“Si existe apoyo entre fémina , y más cuando tenemos casi el mismo rol de vida”, dice la usuaria online.

