Las imágenes más icónicas de la historia

En 1967, a las mujeres todavía no se les permitía hacer ciertas cosas. Una de esas cosas era correr la Maratón de Boston. Cuando Katherine Switzer se inscribió en la carrera, usó el nombre de K.V. Switzer, para que los oficiales no supieran que en realidad era una mujer. En vez de dejarla correr, los otros maratonistas trataron de sacarla de la carrera.

Para aquellos que no son grandes fans de la Guerra de las Galaxias, los Ewoks son una raza de criaturas bípedas, pequeñas y peludas, que provienen de la boscosa luna del planeta Endor. Aparecieron por primera vez en la película “El retorno del Jedi”, de 1983. Aunque para aquella época ya existían las imágenes generadas por computador, su uso no se popularizó hasta finales de los 90. Por eso emplearon actores reales.

Hoy nos hemos acostumbrado a subirnos a un avión hasta por 12 horas o más, para viajar por medio mundo. Pero en los años 30 las cosas no eran tan fáciles. Algunas cosas eran más baratas, pero los boletos de avión no entraban en esa categoría. Volar en avión era un lujo en aquel entonces, aunque la mayoría decía que valía la pena. En esa época los aviones dejaron de ser de madera, y empezaron a fabricarse de metal.

No es fácil identificar al hombre que aparece en esta foto en blanco y negro, así que te daremos una pista: fue el protagonista de la famosa serie Walker: Ranger de Texas. Correcto: este hombre no es otro que Chuck Norris, aunque para este momento sólo era conocido como Carlos Ray Norris, su nombre de pila. En 1958 trabajó como policía aéreo para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en Corea del Sur.

En Estados Unidos, la inmigración siempre ha sido uno de los temas más controversiales. En la antesala de la Segunda Guerra Mundial, muchos judíos de Norteamérica vivían bajo la amenaza de ser enviados de vuelta a Europa, en contra de su voluntad. En ese momento no se sabía nada de los campos de concentración a los que eran enviados los judíos. Se pensaba que estos refugiados eran una carga para una economía que todavía no se había recuperado del todo. Esta fue una de las muchas parejas que buscaron ayuda para poder permanecer juntos.

Si no tuviéramos la tecnología que tenemos hoy en día, encontrar trabajo sería mucho más difícil. Probablemente no hubo un momento más difícil para buscar empleo que la Gran Depresión. Casi todo el mundo sintió el peso de esta crisis económica, que comenzó en 1929 y se prolongó por los siguientes diez años.

Las ganancias de Muhammad Ali

Muhammad Ali siempre será recordado como el boxeador más grande de todos los tiempos. En esta imagen, lo podemos ver con una buena parte de las ganancias que obtuvo en 1974. Durante su carrera ganó más de un millón de dólares (pero la cifra es mucho más alta cuando se ajusta por la inflación). Cuando se tomó esta foto, la estrella del boxeo dijo: “Si yo fuera como muchos tipos, como muchos boxeadores de peso pesado, te apuesto una docena de rosquillas a que no estarías leyendo esta historia ahora mismo”.

“Si te preguntas cuál es la diferencia entre ellos y yo, te diré algo: no sabes nada de ellos. No digo que no sean buenos boxeadores.

Sólo digo que nunca has oído hablar de ellos. Y la razón de eso es que ellos no conectan con el público. Cassius Clay es un boxeador que conecta con el público como ningún otro”.