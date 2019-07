Página

1 de 4

Gracias al legado de sus padres, el mundo las conoció, pero se han ganado el cariño de una legión de fan por sí mismas.

Ángela Aguilar, Celia Lora, Michelle Salas y Alison Solís son algunas de las hijas de famosos que hoy escriben su propia historia.

Conoce más sobre sus trayectorias y cómo fue para ellas crecer en el mundo del espectáculo.

Gracias al legado de sus padres, el mundo las conoció; pero con su carisma y belleza se han robado la admiración de muchos y ahora, con méritos propios, se abren su propio camino en el mundo del espectáculo. Ángela Aguilar, Celia Lora, Michelle Salas y Alison Solís son algunas de las hijas de famosos que escriben su propia historia.

Ángela Aguilar nació el 8 de octubre de 2003. Desde muy joven comenzó a brillar en los escenarios gracias a su increíble talento para el canto, cualidad que demostró al acompañar a su padre, Pepe Aguilar, en sus conciertos. Ha sido nominada para un premio Grammy y dos premios Grammy Latino.

El 20 de septiembre de 2018, Aguilar fue nominada en dos categorías en la 19ª Entrega Anual del Grammy Latino. En la ceremonia, Ángela Aguilar interpretó “La Llorona” y recibió una ovación del público. Con su actuación, la joven recibió numerosos elogios de varios artistas de renombre, incluido el cantante mexicano Vicente Fernández.

“Nunca pensé que me fueran a nominar en los Latin Grammy ni cantar ahí, fue una gran sorpresa, un gran honor porque gracias a Dios no me desafiné, no me caía del escenario, fue una representación de lo que verdaderamente es México“, aseguró la jovencita.

Como es de esperarse, su padre es su mayor admirador y, tras la nominación al Grammy, confesó: “Para mí Ángela es la ganadora indiscutiblemente, buen disco del colega Luis Miguel, ‘ta’ bueno’, es una buena producción, pero yo pensaba y estaba seguro que ella se lo iba a llevar porque creo que se lo merecía”.

FOTO #1: ÁNGELA AGUILAR, BELLEZA Y TALENTO QUE CAUTIVAN