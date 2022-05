Otras actrices mexicanas también han demostrado que el baile es lo suyo, pues Gomita no es la única que ha dejado a todos con la boca abierta. Asimismo, otra concursante comentó que vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida y espera que nadie pase por eso.

La actriz cubana Liz Vega, originaria de Cuba, quienes los críticos dicen que es una excelente bailarina. Cuando iba saliendo de las instalaciones de la cadena televisiva, las cámaras aprovecharon para entrevistarla y ahí ella comentó que no se encuentra en su mejor momento ya que vivió un suceso dramático.

Las estrellas bailan Hoy: “Un secuestro exprés”

La actriz cubana, nacionalizada mexicana, comentó a las cámaras antes de salir de las instalaciones de la cadena televisiva donde se transmite el programa Hoy, que hace unos años sufrió un secuestro. Liz Vega comentó que, aunque fue por algunas horas, dice que fue una experiencia que no le desea a nada.

“A mí me secuestraron en el 2006, un robo exprés con secuestro, me bajaron de mi Hummer y me tiraron en Tlalpan, sí, casi 10 horas fue horrible, con pistola en la cabeza y todo, pero gracias a Dios estoy viva y eso es lo que importa”, contó Liz Vega. Pero aún sigue diciendo que México es un país muy hermoso.