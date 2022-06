Las divas Géminis que amamos

3. Paula Abdul Junio 19 Y Laverne Cox Mayo 29

¡Dime que Paula Abdul no es un ícono! Coreógrafa, estrella de pop y nuestra jueza favorita de American Idol. Primero la conocimos por su increíble representación de Sophia Burset en Orange is the New Black. Siendo transgénero, representa la dualidad de una mujer Géminis en el sentido más literal.