Todo este escándalo surgió hace 10 años, mientras la diva de la banda disfrutaba de su éxito y su arduo trabajo. La ‘mariposa de barrio’ se encontraba de gira, y realizó una declaración que causaría furor. Pues en un programa de radio Jenni comentó tras preguntarle sobre los chismes en que la querían involucrar, respondió que: “Los escandalosos no llenan recintos, mucho menos hacen vender discos, y si no me creen pregúntenle a Niurka”.

Fuerte discusión con Graciela Beltrán y la Diva de la banda

Sin duda esta fue una de las peores peleas en las que se vio involucrada a la Diva de la banda, en esta ocasión con “La reina del pueblo”, Graciela Beltrán. Todo inició con duras crñiticas por parte de Beltrán a Jenni, por dedicarle un concierto al ex marido fallecido de Rivera, tachándola de hipócrita y que antes no lo bajaba de ‘mantenido’. Ante esto Rivera no se quedó callada y comentó que esas declaraciones de Graciela sólo demostraban que no tenía corazón.

La prensa seguía en duda sobre estas declaraciones, y una vez más Jenni simplemente contestó: “Ella y yo no estamos al mismo nivel, yo brillo más”, esto mientras debelaba un reconocimiento por su trayectoria. Graciela no se quedaría atrás y comenzó a dar declaraciones sobre como desde hace tiempo la diva de la banda y su familia le intentaban dañar la vida y hacerle saber públicamente a Jenni que ella siempre supo que le tenía envidia, pues el padre de la diva de la banda en algún momento fue representante de Beltran, y según declaraciones de Graciela, Don Pedro Rivera siempre comparaba que ‘La reina del pueblo’ era su “baby”, haciendo menos a su propia hija. Tras todo el revuelo simplemente decidieron dejar las cosas por la paz, y no volver hablar nunca más una de la otra.

