11 mejores pantallas para ver fútbol

Fútbol, cómo disfrutar una mejor transmisión

El fútbol es uno de los deportes con más seguidores a lo largo y ancho del mundo entero; es capaz de reunir a las familias y de ocasionar tumultos dependiendo del lugar en el que se lleve a cabo. ¡Y necesitas una de las mejores pantallas para disfrutarlo!

Puede ocasionarnos una inmensa felicidad cuando nuestro equipo gana, así como una inmensa tristeza cuando pierde, pero eso no nos impide perdernos ni un solo torneo ni partido, en especial cuando juega nuestro equipo favorito y que mejor forma de verlo que con alguna de las mejores pantallas del mercado.

No es raro que algunas personas decidan ver un partido de fútbol en un restaurante o cine, pues así tienen la oportunidad de mirar la acción con lujo de detalle, pero no tienes que salir de tu casa para ver a tu equipo favorito, porque hoy en día las televisiones harán que no te pierdas ni un solo movimiento de tus jugadores preferidos.

Las 11 mejores pantallas para ver fútbol y todo lo demás

De acuerdo a un artículo publicado por la revista Forbes, entre las mejores marcas de televisión se encuentran LG, Sony y Samsung, entre otras más.

LG B8: OLED

Esta televisión con resolución 4k viene en presentaciones de 55 y 65 pulgadas, además de contar con una resolución de imagen con la opción de nivelar los grados de iluminación según tu criterio y gusto.

Sony X900F

El tamaño más pequeño de esta televisión es de 45 pulgadas, pero también la puedes conseguir en la presentación de 85 pulgadas. Su resolución 4k y es ideal para utilizarse en espacios sin tanta iluminación, perfecto para mirar un partido de fútbol desde la comodidad de tu hogar.