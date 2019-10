Página

La octava temporada de Larrymanía promete seguir en el trono de los reality show en español en Estados Unidos

Larry Hernández y Kenia Ontiveros revelan sus secretos para alcanzar el éxito

El cantante asegura que ha madurado y dice que ya no le importa que Kenia salga en bikini en el reality

¡El rey de la telerrealidad hispano-estadounidense ha vuelto y quiere su trono para él y… su reina! Este año Larrymanía promete seguir en el trono de los reality show en español en Estados Unidos.

He aquí que Larry Hernández & Wife retornan con renovados bríos y acción, muchísima acción de todo tipo -vaya que si no- para entronizar a Larrymanía en la cima de los realitys de la tv hispana en su octava temporada.

Y Larry Hernández lo tiene claro, no solo para él y su adorable esposa, y ahora reina, Kenia Ontiveros, sino para tooodooos los hispanos llegados a Estados Unidos: “La gente debe de entender que (todos) vinimos aquí con muchos sueños, y que todo lo que se nos venga a la mente lo podemos hacer”. O sea: poder latino “Siempre al 100”, como dice una de sus canciones.

En una divertida plática de Larry y Kenia con Mundo Hispánico, Lara Carolina Hernández les plantea: “Ustedes adjudican este momento a la suerte o la disciplina?”, y el popular cantante y compositor sinaloense de música regional mexicana da en el clavo al responder: “Yo creo que a ser siempre un soñador. Yo llegué aquí a Estados Unidos en 1996 sin tener ni una bicicleta. A mí me prestaban una bicicleta para ir a trabajar. No llegamos siendo personajes de tv, eso llega después”. Inspirador, inspiración pura, pues. O sea: a soñar y a hacer los sueños realidad.

Pero, además, Larry resalta otro factor de la saga de los realitys: “Es una gran bendición que nuestra vida les guste porque pues puedes tener una vida normal y no gustar, y la de nosotros es una vida normal y le gusta a la gente”.

¿Y qué nos depara la octava temporada de Larrymanía?

Lara Carolina emplaza a Larry: “¿Quieres que (Kenia) salga en bikini, si o no?”. “Está en ella, está en ella -responde él, con un dejo de incredulidad-. Antes no me gustaba mucho esa onda, pero hoy pues pienso diferente. Es la madurez que uno va entiendo y la confianza que a través de los años vamos teniendo como pareja. No hay problema en eso ¿me entiendes?”.

Y si el rey quiere su trono, la reina igual.

“Kenia es superimportante para el reality -acepta Larry-. ¿Quieren que Kenia haga promoción, quieren que Kenia les ayude a esto, quieren que haga las nuevas entradas de Larrymanía? Pues necesito que a Kenia le hagan otro trato”.

Y la reina, o sea, Kenia, recuerda: “De tener un trabajo supernormal a estar solamente en casa y que de repente Larry me diga: Vamos a grabar un reality”.

Pero el rey se siente muy orgulloso de su reina: “Primero, ella batallaba un poco para lo profesional y poder hablar ante la cámara… ¡Ahora es una experta!”

“Él me ayuda mucho -la reina le devuelve la flor a al rey-, él me ayuda mucho en enfocarme”.