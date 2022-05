Larry Ramos, expareja de Ninel Conde, habría sido traicionado por personas de su confianza mientras escapaba de la justicia

Un reporte extraoficial revela que el presunto estafador estaría muerto

Ramos ha estado prófugo de la justicia desde el pasado 1 de septiembre de 2021

ALARMANTE NOTICIA ¿MATARON A LARRY RAMOS? Larry Ramos, quien fuera pareja de la mexicana Ninel Conde, habría sido traicionado por personas de su confianza mientras escapaba de la justicia estadounidense y ahora estaría muerto, revela un periodista argentino.

Larry Ramos fue detenido en Estados Unidos, luego de que presentaran múltiples demandas por fraude en su contra. La expareja de Ninel Conde solicitó que se le mantuviera en arresto domiciliario mientras transitaba su proceso judicial, pero aprovechó la oportunidad para huir.

Larry Ramos habría sido traicionado y estaría muerto

El 1° de septiembre de 2021, Larry Ramos rompió con su arraigo domiciliario en Miami, se quitó el grillete que le habían colocado y escapó. Desde entonces, las autoridades estadounidenses lo buscan, pero un reporte extraoficial revela que el presunto estafador estaría muerto.

“Me llega una información extraoficial, que el señor Larry Ramos no estaría más con vida. Que no solamente estaría prófugo, sino que no estaría en el plano terrenal”, dijo el periodista de farándula Maximiliano Lumbia, quien se especializa en asuntos internacionales, en el programa de YouTube de Jorge Carbajal.