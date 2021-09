Fue el programa de ‘Suelta la sopa’, quien mencionó sobre la fuga del esposo de la ‘Bombón Asesino’, quien fue reportada como testigo del escape. Según lo que han mencionado los medios de comunicación, la mujer se encontraba en el departamento donde escapó Larry Ramos y no vio el momento cuando se marchó. Archivado como: Larry Ramos Ninel Conde

Si los problemas legales que tenía el colombiano no paraban, ahora menos. Después de que se diera a conocer la posibilidad de que el hombre haya escapado de las autoridades, se menciona que el FBI y la policía local ya se encuentran en la búsqueda del hombre, quien tendrá serios problemas con la ley, si es rastreado.

¡Se escapó de las autoridades! Larry Ramos, quien es esposo de Ninel Conde, escapó en la tarde de este miércoles de las autoridades. El hombre decidió quitarse el grillete que tenía impuesto por el juez de Miami y huyó del condominio donde estaba viviendo; los medios de comunicación han informado que Ninel Conde no sabe donde se encuentra su esposo.

De acuerdo con el programa de espectáculos ‘Suelta la sopa’ el hombre se habría escapado de su hogar, sin importarle que su esposa estuviera presente y que la metiera en muchos problemas de por medio. Al principio no se consideraba esta versión de lo que había sucedido con Larry Ramos, ya que el localizador que tenía en el tobillo era el que alertaba a las autoridades si se lo quitaba por lo que era considerado como un sólo rumor.

En el video, es el periodista Alex Rodríguez quien menciona la impactante noticia. Él aseguró que habló con las autoridades de Miami, quienes no dudaron en confirmar la versión de los hechos que ocurrieron con el esposo de Ninel Conde, además de asegurar que la actriz y cantante se encontraba en el departamento a la hora del escape.

Larry Ramos Ninel Conde: “No se sabe si quiere huir”

En la transmisión del programa, se anunció que aún no se sabía si el colombiano estaba huyendo del país. Lo que si se aseguró es que la policía y el FBI, no iban a descansar hasta dar con el paradero del hombre; pero no sólo eso, sino que en estos momentos pasaba a ser prófugo de la justicia.

“No sé sabe si está tratando de huir de los Estados Unidos, es una información de lo que está ocurriendo aquí en la Isla donde reside actualmente Larry Ramos.”, comentó el periodista de Suelta La Sopa, después de admitir que el esposo de la mexicana había huido de su apartamento en Miami y ahora la policía y el FBI lo estaban buscando. Archivado como: Larry Ramos Ninel Conde