¡Larry Hernández ya no quiere más hijos! El cantante y autor de música regional mexicana Larry Hernández es un hombre que quiere dejar su descendencia a toda costa, y es por eso que junto a su esposa, Kenia Ontiveros tienen seis hijos, pero recientemente la pareja ha declarado que ¡Ya no quieren más!

Kenia Ontiveros por su parte, dijo que ella tuvo que aprender a confiar en su esposo, pues el sale mucho de giras, y se va solo, recalca además que en Año Nuevo no estuvo con el por cuestiones de trabajo. “El se fue a grabar sus videos y hubo muchas mujeres, pero yo se que el está haciendo su trabajo.”, “Si me buscas, me encuentras”, mientras que el le responde “No es tóxica”.

Fans estaban preocupados por el estado de salud del cantante

Larry Hernández en el mes de agosto del año pasado, llegó a preocupar a sus seguidores en redes sociales al postear una serie de historias en Instagram en donde dice que la Covid-19 le pegó fuerte.

El cantante de regional mexicano dijo que toda su familia se contagió, desde sus hijos hasta su esposa, sin embargo fue él quien se llevó la peor parte, pues al parecer tiene un serio daño pulmonar.

“No estoy bien familia. Sólo les pido que oren por mi salud. No quiero que me vean en esta situación por eso es que me lo quise reservar, pero anoche y todo el día de hoy ha sido muy duro, mis pulmones están mal”, dijo. Aunque lo quería mantener en secreto, alguien soltó la noticia en internet y tuvo que salir a comentar algo. “A mi amá (sic) no la quería preocupar por lo que acabamos de pasar con mi abuelito, pero desgraciadamente una página de chismes lo publico y esto no lo pude detener. A ella le acabo de decir y ya se imaginarán como está”, agregó. Hernández posteó un clip donde se le ve acostado y conectado a un concentrador de oxígeno, informó Agencia Reforma.