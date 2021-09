Larry Hernández revela en dónde se contagió de COVID-19

Contó las secuelas que tuvo tras contagiarse

Le afectó su órgano viril el COVI-19 "Kenia me va a regañar si les digo". El cantante de música regional, Larry Hernández sorprende a todos en la prensa al revelar otra de las tantas secuelas que le dejó el COVID-19 en su organismo, impactando a todos diciendo que no sólo le ayudó a mejorar la entonación, sino que le afectó en su órgano viril, algo que inclusive él desconocía. Relacionado ¡Le salió al revés! William Valdés quiso despotricar contra famoso chef y termina 'puesto en su lugar' (VIDEO) Mujer descubre gracias al periódico que su esposo le 'puso los cuernos' y tiene otra familia (VIDEO) Varios estados entregan cheques con un solo requisito: ser maestro Fue hace ya unas semanas cuando se daba a conocer la noticia de que el cantante que reside en Estados Unidos, Larry Hernández se había contagiado de coronavirus junto a su esposa Kenia Ontiveros y sus hijos, ante esto, el músico fue uno de los principales afectados por este mortal virus. Responde a las preguntas: Larry Hernández confiesa que tras COVID-19 tiene secuelas en su órgano viril y en su voz Tras estos desafortunados acontecimientos, mucho le cuestionaron a Larry Hernández en donde se había contagiado comentando que habían agarrado el COVID-19 en el concierto de Grupo Firme, y en un encuentro que tuvo el cantante con la prensa durante el evento de las Fiestas Patrias llevado a cabo por la estación de radio de la Que buena el músico pudo aclarar estas preguntas: "No, la verdad yo no fui, ni a un convivio ni a nada, sería imposible detectar en dónde lo agarré, antes de ir a la fiesta de Jimmy humilde yo fui a un partido de futbol, yo no estuve en contacto con nadie porque me dieron la oportunidad de subirnos a los club que te dan las tarjetas de MasterCard y todo ese rollo y no había nadie".

"No sabemos dónde nos contagiamos"; Larry Hernández confiesa que tras COVID-19 tiene secuelas en su órgano viril y en su voz "Dicen que el COVID después de 7 días comienza a desarrollarse, el primero en desarrollarlo fue mi hijo y no puedo echarle la culpa a él porque obviamente no sabemos si yo lo traía, porque después de mi hijo a los dos días Kenia ya y después yo, sería imposible saber de dónde nos contagiamos". Después de estas declaraciones, se le cuestionó a Larry Hernández cuales habían sido una de las secuelas que le había dejado el COVID-19, a lo que el cantante comentó una de las secuelas que tuvo a raíz de haberse contagiado fue que afortunadamente le mejoró mucho su entonación vocal, algo que le afectaba cada que comenzaba a cantar.

"Ha mejorado mi canto"; Larry Hernández confiesa que tras COVID-19 tiene secuelas en su órgano viril y en su voz "Ustedes van a escuchar cuando comience a cantar, yo le he dicho a mis amigos que el COVID me ayudó a resolver varios problemas, sería la medicina, no sé qué me pasó pero yo me siento mejor que antes del COVID vocalmente, es algo increíble, yo no sé qué fue y sí, mis hijas si se destrozaron cuando me vieron así". Ante esto declaró que aunque no haya trabajado durante casi un año, su entonación mejoró muchísimo: "Antes del COVID batalla y batallaba, tenía una muchacha que me daba clases de vocalización en México y batallaba con una consonante entre la P y S y si se venía otra consonante batallaba y ahora gracias a Dios sentí la diferencia y mejorar esa parte de mí, estoy bien y regresé mejor que antes".

"Hay una COSA que me afectó mucho"; Larry Hernández confiesa que tras COVID-19 tiene secuelas en su órgano viril y en su voz La cosa escalaría un poco más a tono personal cuando el cantautor Larry Hernández declaró que otras de las secuelas que le dejó el COVID-19 fue en su órgano viril, algo que a palabras del cantante estaba seguro de que su esposa Kenia Ontiveros lo regañaría por contárselo a los medios de comunicación: "Ojo, yo quiero decir algo públicamente y no me gusta hablar de salud ni de estos temas, pero, fui con un doctor que después de que salí del COVID-19 me volvió a sacar sangre, y me dijo en un estudio qué me había afectado el COVID, no voy a decir una COSA que me afectó mucho, Kenia me va a regañar, ya saben, algo del hombre, pero ya estoy bien", finalizó el cantante.

"Ya la estoy trabajando"; Larry Hernández confiesa que tras COVID-19 tiene secuelas en su órgano viril y en su voz Afortunadamente las cosas mejoraron e hizo un llamado al público de que deben hacerse estudios de sangre para saber si todo está bien con nosotros: "Yo creo que desagraciadamente muchas personas no pueden o no tienen los recursos para sacarse estudios de sangre, pero si tienen recursos por favor vayan, porque no es nada más ya salir del COVID y ya, tienes que ver qué fue lo que te afectó". "Y la verdad a mi me afectó en dos cosas, una de ellas ya estoy trabajando en ella, pero gracias a Dios y a los estudios ya estoy bien te lo juro", esto provocó varias risas entre los miembros de la prensa e icnlusive hasta en el mismo cantante, quien aseguraba que el COVID-19 también le habpia afectado otras partes de su cuerpo. VIDEO AQUÍ

Larry Hernández juega broma "pesada" a mesero El cantante Larry Hernández sorprende en redes sociales al aparecer jugándole una broma a un mesero en restaurante, la cual pudo haber provocado la molestia de muchos se seguidores, quienes se encontraron sorprendidos por la actitud del intérprete, quien rápidamente declaró que se trataba de una broma. Después de que el cantante originario de Estados Unidos, Larry Hernández saliera del coronavirus, del cual no sólo se enfermaría él si no también su esposa Kenia Ontiveros, y su familia, ante esto, mucho se argumentó entre seguidores que el intérprete no había estado tan enfermo como él decía, provocando la molestia en Larry, quién confesó que realmente ellos no estuvieron ahí para comprobar su estado de salud.

De paseo por Beverly Hills Tras esto, Larry Hernández vuelve estar en el ojo público después de que el cantante le jugara una broma a un mesero durante su visita en un restaurante por Rodeo Drive,en donde confesaría que realmente la comida "no le había gustado la comida" provocando la sorpresa del mesero quien ya se encontraba a punto de darle la cuenta para pagar. Y es que de acuerdo con sus historias en Instagram el cantante después de dejar a su esposa Kenia Ontiveros en un tratamiento dental, Larry Hernández se fue a pasear unas de las avenidas más prestigiosas de Estados Unidos, la cual se sitúa en Beverly Hills, ahí el compositor decidió hacer una parada y comer en un lujoso restaurante, fue ahí en donde se llevó a cabo la broma para el mesero.

Le preparan la comida En las historias, las cuales fueron recuperadas por la cuenta de Instagram @lalenguateve, se ve como Larry Hernández disfrutaba de varias comidas, entre ellas sopa de lentejas, un café, entre otras más, sin embargo, el plato fuerte vendría después, el cual se trataría de un pescado bañado en salsa de alcaparras. En los breves videos vemos como el mesero que está encargado de atender al cantante le está preparando el pescado, mientras que el compositor se encuentra observándolo y grabando todo el momento, mientras que no espera el momento de poder comer y disfrutar de su comida por fin.

¿Larry Hernández le juega broma a su mesero? Posteriormente a esto, y una vez que su comida ya estaba lista, Larry Hernández se dispuso a comer, disfrutando cada bocado de su pescado con verduras y salsa de alcaparras, comentándole a sus casi 4 millones de seguidores que en verdad le había gustado mucho, a tal grado de dejar el plato sin nada. Sin embargo el cantante con su ya característico sentido del humor decidió gastarle una pequeña broma al mesero para ver como reaccionaba, mientras que continuaba grabando todo: "Creo que no me gustó, le diré al mesero que estuvo remalo, recórcholis hervidos estuvo muy genial", comentó el esposo de Kenia Ontiveros antes de que llegar el mesero con la cuenta.