Larry Hernández reveló un secreto sobre Frida Sofia, hija de Alejandra Guzmán ante el escándalo que atraviesa

Frida Sofía estuvo como modelo en uno de los videos musicales de Larry Hernández

El cantante destapó una etapa complicada para la integrante de la dinastía Pinal

Las declaraciones hechas por Frida Sofía en días pasados acerca de la mala relación con su madre, Alejandra Guzmán, se han vuelto el centro de atención de la prensa; sin embargo, ahora el cantante Larry Hernández asegura que a la joven le ha ido muy mal desde años atrás, sobre todo en el aspecto económico.

Larry Hernández reveló ante las cámaras de “Hoy” que la chica ha acudido a él en más de una ocasión debido a que gente muy cercana a ella ha abusado de su confianza y se ha encargado de hacerle ver su suerte, por lo que él no ha dudado en auxiliarla cuando más lo necesita y de manera desinteresada.

“Yo he sido testigo y ella me ha dicho que le han robado y le han hecho daño. Eso no se vale. A ella le robaron una compañía, tenía unos productos que estaba lanzando y se la quitaron. Yo en ese momento le mandé un mensaje y le dije que le echara ganas y que a base de trancazos es como se aprende en la vida”, dijo el cantante.

Para finalizar, el intérprete de “El Baleado” dijo que lamenta el escándalo en el que la familia de Frida Sofía se encuentra envuelta debido a sus polémicos mensajes y señaló que tiene mucha confianza en que próximamente madre e hija lograrán limar todas las asperezas y construirán una relación basada en el amor y el respeto.