“Hoy es un día que me siento mejor”, dijo el cantante Larry Hernández secuelas coronavirus. El cantante Larry Hernández vuelve a reaparecer en las redes sociales, luego de haber estado bastante enfermo, en donde incluso no podía ni hablar por recomendaciones médicas, esto debido a que estuvo contagiado del mortal virus del COVID, que tanto ha afectado al mundo. Fue a través de su cuenta de Instagram donde al artista musical, compartió una serie de videos en sus historias, donde reaparece para actualizar su estado de salud, debido a las constantes preocupaciones de los seguidores que están al pendiente enviando sus respectivos mensajes de ánimo. Larry Hernández reaparece después de tener coronavirus Cabe recordar que en los últimos días habían compartido unas imágenes en su perfil de red social, donde informaba que se encontraba bastante enfermo, que no podía hablar y que tenía ya varios días sintiéndose mal. Incluso mencionó que perdió hasta 10 kilos por su enfermedad del coronavirus. En sus historias de Instagram, apareció el cantante Larry Hernández luciendo diferente a como se observa en sus publicaciones anteriores. Al parecer, la enfermedad dejó graves secuelas en él, que apenas ha estado manejando. Pero afortunadamente afirma que ya se siente mucho mejor a días anteriores.

Larry Hernández secuelas coronavirus: Primeras palabras del artista En las grabaciones compartidas se puede observar a Larry Hernández muy distinto, a consecuencia de la enfermedad que padeció por el coronavirus, pero el cantante menciona que ya está mejorando y explica el porqué no había respondido los mensajes de los fans en las redes sociales. “Hola que tal familia, así como les he estado contestado a mis amigos que tienen mi número, apenas hoy empecé a contestarles”, fueron las primeras palabras de Larry luego de haber estado días sin poder hablar, por las secuelas que le dejó su contagio del coronavirus hace algunos días.

Larry Hernández secuelas coronavirus: “Voy avanzando poco a poco” El cantante de música de grupera manda mensaje a sus seguidores: “Hoy es un día que me siento mejor, voy avanzando poco a poco, mañana empiezo a hacer ejercicios para reforzar la fuerza y el aire de los pulmones. Mañana me deja el doctor caminar y agradecerles que estén al pendiente”. Además dice que ya va mejorando en su tratamiento para desinflamar los pulmones: “Voy avanzando poco a poco, los que ya han pasado por esto sabrán el proceso que tiene que pasar, cuando se le inflaman los pulmones cuando el virus ataca fuertemente”, concluyó Larry.

Larry Hernández secuelas coronavirus: Apoyo de sus fans Inmediatamente los internautas se hicieron presentes en los comentarios para enviar sus mensajes de apoyo, por lo cual el artista musical se vio bastante agradecido por las muestras de cariño: “Dios es bueno ya verás saldrá todo bien pero primero nuestro padre Dios que te recuperes pronto Larry”, dijo un usuario. “Buenos días y Muy buena noticia que te encuentres mejor”, “Vamos Larry siempre lograrás lo que te propones”, “Gracias al señor Larry, que bien celebramos tu recuperación y que dios te siga bendiciendo en grande mi querido Larry”, “Gracias adiós que ya te estas recuperamos te extrañamos mucho”, fueron algunos comentarios. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Larry Hernández secuelas coronavirus: “No que no podía hablar” Pero así como la mayoría enviaron sus mensajes de apoyo para al cantante, hubo quienes no le creen a Larry Hernández sobre su enfermedad, ya que mencionan que de un día a otro la gente no sana mágicamente: “Puro show de esta gente por favor abran los ojos”, dijo un internauta. “Ayer no podía hablar nada y ya hoy se echó su letanía, pero bueno, así las cosas”, “Este señor ya no haya que hacer o decir para mantenerse relevante. No canta y cero gracia. Que mejor se pase a sentar”, “Ayer a puras señales se comunicó y ahora está hablando como si nada, milagro, milagro solo falto que mostrara la rosa blanca que se le apareció”, “No que no podía hablar”.

Larry Hernández secuelas coronavirus: Las consecuencias de la enfermedad Larry Hernández, impacto a sus seguidores de Instagram, cuando subió a sus historias de dicha red social como luce tras ser diagnosticado con Covid-19. El cantante confiesa cuales han sido las consecuencias tras padecer dicha enfermedad y que hoy en día, le ha dejado graves secuelas a tratar. “Perdí 24 libras”, menciona en el subtítulo de la historia de Instagram, donde luce en su cama y utilizando una camisa deportiva en tono azul rey; no habla, solo hace gestos a la cámara y después daría a conocer porqué no puede hablar, ya que al parecer, la enfermedad dejó graves secuelas en el intérprete del reality show “Larrymanía”.

"No puedo hablar" El cantante en su siguiente historia aclara las razones que tiene de el por qué en estos instantes no puede hablar, de acuerdo con él, su doctor le pidió que no hiciera esfuerzos al hablar y que por el momento debía permanecer en silencio; además mencionó que ya faltan pocos días para que pueda volver a salir a caminar. "No me he bañado en más de 10 días. No puedo hablar por órdenes del doctor y salir hasta el miércoles a empezar a caminar un poco", declaró el cantante en su historia de Instagram, dando a conocer en que proceso se encuentra en estos momentos y sobre todo, que tal está después de haber pasado unos días bastante malos, gracias al Covid-19.

"Voy a estar bien" En la última historia que subió, él menciona que en los próximos días estará mejor de salud y que agradece las profundas muestras de cariño que ha tenido el público con él y su familia, ya que constantemente han estado preguntando sobre su estado de salud y la dura batalla que le tocó enfrentar en estos días que han sido difíciles para la familia de el cantante y pro supuesto, para él. "Voy a estar bien. Gracias por estar al pendientes de mi salud", escribió en parte de la historia que compartió con su comunidad de seguidores a través de Instagram Stories, dando cuentas de cómo se encontraba en estos momentos donde se ha estado sintiendo mal tras contraer Covid-19; además, se ve muy cambiado tras la pérdida de peso que sufrió.

Lo critican Una cuenta de espectáculos llamada Chamonic3, compartió las historias de Larry, mencionando que el cantante se encuentra bien y que continua en su casa y a los pocos minutos, fueron varios internautas a comentar sobre lo que ellos piensan de como se encuentra e incluso, le critican por subir historias a su cuenta de Instagram, cuando 'él está tan delicado'. "Pero no entendemos!!! Estando en el país de las oportunidades y el desaprovechó el poder vacunarse. No le deseo mal a nadie y se que lo que le paso no es chistoso, pero de todo corazón espero que con esto recapacite y después de que se recupere vaya y se vacunen los que les haga falta por que ahorita la está librando pero, ¿Qué tal si le vuelve a dar? Señores seamos responsables y hagamos conciencia.", escribió una seguidora de dicha cuenta sobre la situación de Hernández.