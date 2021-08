Y es que tras compartir una fotografía en donde se le podía observar el oxímetro puesto, el cual marcaba 94 de oxigenación, el cual según las palabras de los médicos no era algo normal: “94 tengo ahorita”, comentó el cantante, “no es normal todavía, pero en el rango de cómo tengo dañados los pulmones está bien por ahora, con el favor de Dios me irá subiendo”. PUEDES VER EL VIDEO DE LARRY COMENTANDO QUE SE ENCONTRABA MEJOR AQUÍ

Antes de hablar sobre su estado de salud tras dar positivo a COVID-19, Larry Hernández pedía oraciones a través de sus redes sociales

A través de una serie de historias, publicadas el pasado 5 de agosto, Larry Hernández comentaba cómo la estaba pasando en ese momento, argumentando que su estado de salud no estaba muy bien: “No estoy bien familia, solo les pido que oren por mi salud. No quiero que me vean en esta situación, por eso que me lo quise reservar”, comentó.

Posteriormente, el cantante argumentó que sus pulmones no se encontraban muy bien en ese entonces y que ya no lo podía ocultar más: “Anoche y todo el día de hoy (5 de agosto) a sido muy duro, mis pulmones están muy mal”, confesó el intérprete y esposo de Kenia Ontiveros.