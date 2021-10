“Es difícil ir contra algo natural de la mujer”, dice Larry Hernández En esta misma entrevista, el esposo de Kenia Ontiveros reconoció que para ella es dañiño a largo plazo tomar pastillas anticonceptivas, ya que además de causarle daño a su piel, cambian su estado de humor, aparte de que es difícil ir contra algo natural de la mujer. “Estarlo deteniendo por mucho tiempo es dañino para la mujer. Lo estoy haciendo más por el amor que le tengo (refiriéndose a su esposa Kenia Ontiveros), tengo que cuidarme mucho porque quiero estar en los quince años de cada una de mis hijas”.

¿Y sus fotos en ropa interior? Para finalizar con esta entrevista donde Larry Hernández compartió que se hará una vasectomia por ‘culpa’ de su esposa, el cantante mencionó que también es responsabilidad de todos los hombres pensar en el futuro, “no nada más hacer hijos”. Y sobre las imágenes que ha compartido en sus redes sociales donde se ha dejado ver en ropa interior, lo cual le trajo todo tipo de halagos, Larry expresó que las redes son precisamente para disfrutarlas y no cohibirse por nada, aparte que esa es su manera de ser.

Las terribles secuelas que le dejó el Covid-19 a Larry Hernández Fue en los primeros días de agosto que el cantante Larry Hernández compartió una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores: tras haber dado positivo al coronavirus, su estado de salud era grave, incluso perdió más de 10 kilos y tenía prohibido hablar por indicación de su doctor. Pero eso no sería todo: “Así son las pastillas que me dieron de testosterona porque si me afectó, hicimos una revisión, me sacaron sangre y estudios que duraron como 4 o 5 días y cuando regreso saco a todos, te jod… la testosterona, estás bajísimo”, compartió el intérprete en entrevista para el programa Ventaneando.

“Pude vencer esta enfermedad”: Larry Hernández “A uno si le da miedo porque imagínate no es no más para las relaciones, sino es para todo, para la fuerza, para ser tú como hombre, pero gracias Dios tengo un buen doctor y él preparó unas pastillas”, expresó el esposo de Kenia Ontiveros. Para finalizar, compartió que pudo superar esta enfermedad gracias a Dios, y que eso es lo más importanta, ya que muchas personas no pudieron hacerlo: “A veces nos sentimos bien, pero no sabemos cómo está nuestro organismo por dentro” (Archivado como: Larry Hernández revela qué operación se hará y su esposa ‘tiene la culpa’).

Larry Hernández confiesa que tras enfermar de Covid-19 tiene secuelas en su órgano reproductor y en su voz El cantante Larry Hernández sorprende a todos al revelar otra de las tantas secuelas que le dejó el Covid-19 en su organismo, impactando a todos diciendo que no sólo le ayudó a mejorar la entonación, sino que le afectó en su órgano viril, algo que inclusive él desconocía. “No, la verdad yo no fui, ni a un convivio ni a nada, sería imposible detectar en dónde lo agarré, antes de ir a la fiesta de Jimmy Humilde yo fui a un partido de futbol, yo no estuve en contacto con nadie porque me dieron la oportunidad de subirnos a los club que te dan las tarjetas de MasterCard y todo ese rollo y no había nadie”.

“No sabemos dónde nos contagiamos” “Dicen que el Covid después de 7 días comienza a desarrollarse, el primero en desarrollarlo fue mi hijo y no puedo echarle la culpa a él porque obviamente no sabemos si yo lo traía, porque después de mi hijo a los dos días Kenia ya y después yo, sería imposible saber de dónde nos contagiamos”. Después de estas declaraciones, se le cuestionó a Larry Hernández cuales habían sido una de las secuelas que le había dejado el Covid-19, a lo que el cantante comentó que afortunadamente le mejoró mucho su entonación vocal, algo que le afectaba cada que comenzaba a cantar.

Larry Hernández asegura que ha mejorado su canto “Ustedes van a escuchar cuando comience a cantar, yo le he dicho a mis amigos que el Covid me ayudó a resolver varios problemas, sería la medicina, no sé qué me pasó, pero yo me siento mejor que antes del Covid vocalmente, es algo increíble, yo no sé qué fue y sí, mis hijas si se destrozaron cuando me vieron así”. Ante esto, Larry Hernández declaró que aunque no haya trabajado durante casi un año, su entonación mejoró muchísimo: “Antes del Covid batallaba y batallaba, tenía una muchacha que me daba clases de vocalización en México y batallaba con una consonante entre la P y S y si se venía otra consonante batallaba y ahora gracias a Dios sentí la diferencia y mejorar esa parte de mí, estoy bien y regresé mejor que antes”.

“Hay una cosa que me afectó mucho” En un tono más personal, Larry Hernández declaró que otra de las secuelas que le dejó el Covid-19 fue en su órgano viril, algo que a palabras del cantante estaba seguro de que su esposa Kenia Ontiveros lo regañaría por contárselo a los medios de comunicación: “Ojo, yo quiero decir algo públicamente y no me gusta hablar de salud ni de estos temas, pero fui con un doctor que después de que salí del Covid-19 me volvió a sacar sangre, y me dijo en un estudio qué me había afectado el Covid, no voy a decir una cosa que me afectó mucho, Kenia me va a regañar, ya saben, algo del hombre, pero ya estoy bien”, finalizó.