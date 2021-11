Tras estas declaraciones, Larry Hernández soltó otra bomba, ya que el cantante señaló que Kenia estaba haciéndose una prueba de embarazo , causando gran revuelo entre sus seguidores, quienes se encontraba atónitos con la noticia: “Y no veas la prueba hasta que la tengas aquí en la cámara”, le dice. ¿Será que sí esperan un hijo?

Al inicio del video, Larry Hernández sorprende a sus seguidores al lanzar sin tapujo alguno lo que estaba pasando ¿Kenia Ontiveros esta embarazada? Y es que al fondo del video se logra observar a Kenia, quien se movía de un lado a otro, mientras que Larry se encontraba lavando los dientes: “Ya me lavé la boca amor, por si estas embarazada darte un beso así grandote.

LARRY HERNÁNDEZ CONFIESA QUE SE OPERARÁ POR EL BIEN DE AMBOS

Y es que a pesar de que Larry Hernández se encontraba emocionado con la idea de tener otro hijo, su esposa Kenia Ontiveros no estaba muy segura de estar embarazada, afirmando lo siguiente: “Todo pinta que no”, argumenta saliendo del baño, “Para saber si sí, tiene que pintarse dos líneas”.

Ante esto Larry con su clásico sentido de humor, empieza a juguetear con sus seguidores y después confesó que a inicios del próximo año él se operará para ya no tener más bebés: “Ojo, yo entre enero-febrero obviamente me voy a operar para no estar con estos sustos y Kenia esté más a gusto y yo también”.