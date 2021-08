Larry Hernández responde a las críticas

“Yo no estoy aquí para decirles mentiras”

Dice que nunca mentiría con algo tan fuerte como es la enfermedad “Estuvo bastante bastante duro para mí”. El cantante Larry Hernández reveló las consecuencias que le dejó el coronavirus en su cuerpo, además responde a los comentarios y críticas que estuvo recibiendo constantemente, en donde se afirmaba que el cantante ” no estaba tan enfermo como mucho lo dijo”. Fue hace ya varias semanas cuando se daba a conocer que el cantante Larry Hernández junto a su esposa Kenia Ontiveros y sus hijos se habían contagiado de coronavirus, sin embargo, el más grave había sido el cantante, quien tuvo que necesitar de oxigenación para poder respirar correctamente. Revela las principales consecuencias que tuvo tras contagiarse de Coronavirus Tras esto, el cantante, una vez ya recuperado, comentó a través de sus historias de Instagram uno de las principales consecuencias que tuvo tras contagiarse de esta terrible enfermedad, afirmando que había bajado al rededor de 24 libras e incluso comentó que no podía si quiera hablar: “No me he bañado en más de 10 días, no puedo hablar por orden del doctor y salir hasta dentro de unos días para poder caminar un poco”, comentaba en ese momento el cantante a través de sus redes sociales, afirmando el estado crítico y complicado en el que había quedado tras contagiarse de COVID-19.

Las críticas que recibió Larry Hernández Sin embargo, y para sorpresa de muchos, a los varios días, el cantante, Larry Hernández ya aparecía preparándose para trabajar, en donde incluso, dio la noticia acompañada de una indirecta para todos aquellos que creían que Larry no la iba a librar, entonándoles una canción como indirecta. Esta noticia fue una gran sorpresa para muchos internautas, ya que para ellos, no fue hace mucho cuando Larry afirmaba que ni siquiera podía hablar, poniendo en duda sobre si realmente estuvo tan grave: “Puro show este vato, tan rápido se recuperó que ya está cantando y tirando”, “Qué rápido se olvidan de Dios y de dar gracias por la salud, que es lo más preciado. Este tipo siempre se ha notado que es muy prepotente. La humildad es un tesoro que pocos poseen”.

Larry Hernández decide responder a las críticas en un video Ante estas diversas críticas, Larry Hernández decidió responder a la mayoría de estos comentarios mediante un video, en donde afirmaba que, superar esta enfermedad fue muy difícil y que nunca mentiría sobre un tema tan delicado como lo son los contagios por coronavirus, afirmando que todo lo que dijo había sido verdad. En su video, el cantante estaba mostrando su rutina de ejercicio, mientras que levantaba varias pesas y afirmaba que una de las principales consecuencias que tuvo tras esta enfermedad fue la perdida de masa muscular: “Les cuento rápidamente que ahora que me dio COVID, me enflacaron todo lo que eran los brazos, las piernas y fue muy duro, haber trabajado todos estos meses y que esta enfermedad te tire”.

“No estoy para demostrarles nada”; Larry Hernández responde a las críticas Larry Hernández contó que afortunadamente ya estaba bien y que pudo salir adelante: “Gracias a Dios que estoy bien, que la estoy contando, porque sí me las vi duras, pero sí”, comentó el cantante a través de su video publicado en su cuenta de Instagram. Posteriormente el esposo de Kenia Ontiveros respondería a todas las críticas que estuvieron rondando respecto a si realmente estaba tan grave como mucho afirmaba en redes sociales: “Muchos me dicen, porque hay unos videos que he subido y que me dicen ‘oye, ¿qué no estaba tan flaco?’ Pues yo creo que no estoy para demostrarle nada a nadie, ni decilr a nadie cosas y mentiras”.

“Si les digo que bajé 23 libras es porque así fue” Tras esto ‘arremetió’ contra la críticas que afirmaban que hace unos días afirmaba que había bajado mucho de peso, cuando en la acualidad ya se le veía varios kilitos de más: “Si yo les digo que bajé más de 23 libras es porque obviamente sí las bajé”, ante esto, comentó que su peso regresó debido a que su madre estuvo cuidándolo junto con Kenia, manteniéndolo bien alimentado. “Obviamente el cuerpo es tan cab#$% y obviamente vuelves a recuperarte y más porque tuve una semana a mi mamá visitándome y comiendo a gusto, pues claro que voy a empezar a recobrar los kilitos otra vez”, comentó respondiendo a las críticas que recibía.

“Yo no estoy para decirles mentiras”; Larry Hernández responde a las críticas “Creo que hay gente que opina sin saber, que dice ‘ay, que no te estabas muriendo’, ‘ay que rápido se recuperó’, ‘de seguro todo fue un circo’, el punto más feo de esto es que ustedes no vieron ninguna imagen mía con un respirador, porque fue decisión mía no subirla”, respondió Larry Hernández a las constantes críticas re recibió. Ante esto, el cantante de música regional afirmó que él no estaba para darles mentiras respecto a nada: “Entonces, cada persona lleva esta película al nivel que quiere, yo no estoy para decirles mentiras, ni para jugar con una enfermedad tan grave, y mis respetos para todo el mundo, pero creo que estamos en una era en donde es más fácil opinar sin saber”. Archivado como: Larry Hernández responde contundente a las críticas que ha recibido

“Por que no mejor me escriben que se sientes felices de que me recuperé” Posteriormente, en su video, Larry Hernández comentó que por qué no, en vez de llenarlo con críticas, se alegraban porque él se pudo recuperar y no pasó a consecuencias más fatales: “Válgame, tú te estabas muriendo y ya vas a trabajar, oye mijo, pues tengo que trabajar, si me estoy recuperando tan rápido gracias a Dios”. “Por qué no me escriben mejor, gracias a Dios que te recuperaste pronto, no, ‘ay, de seguro es puro circo, ay esa es pura mentira, ay que no estaba tan malo’, no se vale, mis respetos para quien opine diferente, yo no estoy para mentirles, ni mucho menos estoy para jugar con mi salud”, finalizó Larry Hernández al responder las críticas que recibió últimamente en redes sociales. Archivado como: Larry Hernández responde contundente a las críticas que ha recibido

“No estoy impuesto a callarme nada” Al pie del video, en donde Larry Hernández salía a responder todas las críticas respecto a su enfermedad, el cantante posteó un mensaje, en donde le pedía a los internautas que sean más conscientes de lo que ponen en redes sociales, ya que muchas veces no saben lo que realmente está pasando: “GRACIAS. Se tenía que decir y se dijo NO ESTOY IMPUESTO A CALLARME NADA Y NECESITAMOS Y NOS URGE SER MAS PRUDENTES CON LO QUE A VECES OPINAMOS”, comentó en su video, el cual ya contiene más de 191 mil reproducciones hasta el momento. Archivado como: Larry Hernández responde contundente a las críticas que ha recibido

Seguidores lo apoyan Ante este video, en donde Larry Hernández respondía todas las críticas, sus más de un millón de seguidores no se quisieron quedar callados, y le mostraron el apoyo al cantante, afirmando que la gente solo hablaba por hablar: “La gente escribe y dice sin saber, todo les afecta, a ver si van a decir lo mismo el día que Dios guarde les toque a ustedes, Bendiciones ya se extrañaba”, “No tienes que dar explocaciones aqui los fieles te queremos y oramos por tu salud y la de tu familia, gracias a Dios que saliste de esta”, “Cómprense una alcancia y ahorrense sus humildes opiniones larry me alegra verte ya dandole al GYM”.