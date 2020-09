Le ocurre lo inesperado a Larry Hernández

El cantante se queda dormido en plena transmisión en vivo

“Ya necesita una semana de vacaciones”, expresó el conductor boricua Carlos Adyan

¿Un sueñito? El cantante Larry Hernández sorprendió a sus admiradores al quedarse dormido en plena transmisión en vivo, por lo que las burlas no se hicieron esperar.

El periodista boricua Carlos Adyan reposteó este video en sus redes sociales, el cual retomó de las historias de Instagram de Larry Hernández, quien cayó rendido y no se resistió a la comodidad de su cama.

Boca abajo abrazando cariñosamente su almohada y en boxers negros, el cantante se quedó dormido en plena transmisión en vivo, incluso empezó a roncar a pierna suelta.

Las personas que estaban pendientes de este video, entre ellos Carlos Adyan, le escribió: “Amigo, despierta”.

De repente, Larry Hernández es despertado por su esposa, Kenia Ontiveros, de quien solamente se escucha su voz, y le dice que está en una transmisión en vivo. El cantante se queda viendo fijamente a la cámara con una cara de asombro e incredulidad.

“Mi amigo @larryhernandez no aguantó el sueño y cayó rendido en pleno live. Yo no me pierdo sus shows los lunes, miércoles y viernes, pero ya necesita una semana de vacaciones. Menos mal @keniaontiverosoficial se dio cuenta”, posteó Carlos Adyan y las reacciones no se hicieron esperar.

Antes, Larry Hernández tomó este incidente con buen humor, a lo que uno de sus fans le confesó: “Dormías bien bonito”.

No pudo faltar la usuaria que se pasó de la raya con su comentario: “Se ve que Kenia (Ontiveros) lo desle… mucho, por eso no aguanta nada”.

“Su cara es todo un poema. Pobrecito”, “Me he reído tanto, jajaja. Necesita vacaciones”, “Jaja, que pena con la visita”, “Me he gozado esto”, se puede leer en más comentarios, aunque aún faltarían más burlas para Larry Hernández, quien se quedó dormido en plena transmisión en vivo.