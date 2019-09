Página

Larry Hernández compartió un video en el que dejó una buena propina a una mesera

El cantante se encontraba con sus hijas y su esposa Kenia Ontiveros, pero las críticas comenzaron

El gesto de Larry Hernández fue puesto en tela de juicio por compartir el momento

A través de su cuenta de Instagram, Larry Hernández compartió un emotivo momento en el que junto a su esposa Kenia Ontiveros y a sus hijas, le dejó una propina muy generosa a una mesera de nombre Melissa, quien los atendió mientras comían en un restaurante IHOP.

Hace algunos días, Julián Gil y Ana Brenda Contreras fueron expuestos en redes sociales por un mesero que se molestó por no dejarle propina, lo que generó un sinfín de comentarios contra los actores, ahora Larry Hernández recibe los ataques, por justo lo contrario.

“Después de comer con mi familia, esta muchacha de nombre Melissa se portó muy bien, me trajo unos chiles toreados que no están en el menú porque le pedí algo enchiloso y siempre atenta con mis hijas y Kenia, entonces pensé por qué no darle algo extra de propina por su gentileza y ésta fue mi sorpresa”, fue lo que comenzó escribiendo el cantante.

Y cerró su publicación así: “Una mujer luchadora, madre soltera y con 3 trabajos es de respetarse, saludos para todas esas mujeres que no paran y sacan a sus hijos adelante y yo solo fui la fuente que Dios me puso en su camino para hacerle su día y el video habla por sí solo (Gracias por su cariño y ella va a leer los comentarios así que dígale algo bonito)”, cerró el post de Larry Hernández.

En las imágenes, el cantante graba la cuenta de 63.50 dólares (1200 pesos aproximadamente) que les toca pagar por lo consumido en el restaurante, sin embargo, debido a la buena atención de la mesera, Larry Hernández decide dejarle 300 dólares de propina a Melissa, lo que aprueban Kenia Ontiveros y sus hijas, mientras ellas le preguntan lo que va hacer.

Al momento de que la mesera recoge la cuenta, se queda impactada y dice: “Oh por Dios, muchas gracias”, visiblemente emocionada, Melissa agradece abrazando a las hijas de Larry y Kenia, cuando el cantante le pide que platique como es su rutina diaria.

