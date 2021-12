“Hermano, cuidado, se le salen los pollitos”, “¿Pa’ cuándo el only fans?”, “Kenia Ontiveros, qué regalote tienes”, “Me picas un ojo”, “Quiero un chicle de ese paquete”, “Ni modo, tengo ojos bragueteros ‘y qué tiene'”, se puede leer en algunos comentarios, aunque otros usuarios no tuvieron piedad de él.

“A veces es más grande la pelota que el bate”, “Es un ridículo, ya no sabe ni qué hacer”, “Ha de traer un calcetín”, “Traía el pañal sucio”, “Carencia total”, “Qué cosa tan chiquita, que presuma enseñándola bien, que no se ponga papel de baño, jajaja”, “Se puso dos docenas de calcetines”, “Ay, señor, cómprese pantalones de su talla”.

La cuenta oficial de Instagram del programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, también retomó esta serie de imágenes de Larry Hernández, a quien no le fue para nada bien entre los seguidores de este show televisivo: “Se ve que lo tiene chiquito”, “Tiene un pequeñito secreto que ni cosquillas hace”.

Tal vez Larry Hernández no se imaginó el revuelo que provocaría esta serie de imágenes en donde presumió sus atributos, pero fueron más las críticas que recibió, incluso una persona le dijo que ya no sabe qué hacer para llamar la atención mientras que alguien más expresó: “Es un falta de respeto hacia todas las mujeres y especialmente su esposa. A lo mejor tiene complejo de ‘chiquito'”.

Las terribles secuelas que le dejó el Covid-19 a Larry Hernández

Fue en los primeros días de agosto que el cantante Larry Hernández compartió una noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores: tras haber dado positivo al coronavirus, su estado de salud era grave, incluso perdió más de 10 kilos y tenía prohibido hablar por indicación de su doctor.

Pero eso no sería todo: “Así son las pastillas que me dieron de testosterona porque si me afectó, hicimos una revisión, me sacaron sangre y estudios que duraron como 4 o 5 días y cuando regreso saco a todos, te jod… la testosterona, estás bajísimo”, compartió el intérprete en entrevista para el programa Ventaneando.