Eduin Caz fue el incitador para que las mujeres que estaban con ellos, se atrevieran a quitarle el traje de baño al esposo de Kenia Ontiveros, quien dicho sea de paso, no se vio por ningún lado, por lo que es posible que Larry Hernández se encontrara solo con sus amigos cuando sucedió todo.

Y más personas salieron a decir: “Por eso lo amo por su forma de ser que no le da pena nada, sencillo y humilde”, “Qué vergüenza”, “Que buen cul* tiene Larry dice Eduin”, “Ya perdimos a @larryhernandez con tanga, el orgullo de sus nalgotas”, comentaron más personas que la pasaron bien con las imágenes.

Rápidamente, los comentarios sobre la escena, se hicieron presentes y la gente reaccionó de diferentes formas: “Jajaja lo que tiene que a hacer porque para la cantada no se le da”, “Fui una de las culpables pero la divertida nadie me la quitó”, “OMG”, “Ahora como desveo eso?”, “Es pasiva”.

¿Será que las imágenes le harán a Larry Hernández una escena polémica con su esposa Kenia Ontiveros? No sólo él está en escándalo, pues hace unos días, la empresaria pareja del cantante, se lanzó como cantante en colaboración con una de sus amigas y el resultado provocó muchas burlas.

Y es que mientras la canción de ‘Mexican Chic’ hace alusión a estar orgullosa de ser mexicana, la parte cantada ¿o rapada? de Kenia Ontiveros causó controversia, porque en TikTok e Instagram muchas personas pensaron que se trataba de una broma, pero lamentablemente no fue así y denota una falta de talento enorme.

¿Una pena el debut como cantante de Kenia Ontiveros?

La letra de lo que canta Kenia Ontiveros dice: “Aquí viene la bling bling con su look bien chic portando corazones de Vero Solís, Josefina y Tony Black, con sexy back, we’re bling bling”, mientras se aprecia ella arriba de un coche con toda la actitud de ‘Karol G’, pero sin el talento para cantar, pues ni la producción le ayudó.

Chicapicosa, Escándalo y otras cuentas de Instagram, grabaron el fragmento de Kenia Ontiveros y las secciones de comentarios estallaron en burlas para la esposa de Larry Hernández: “Se cumplió la profecía llegaron cosas peores”, “Ella me cae bien pero la cantada no es lo suyo quiero pensar que es para hacerle publicidad a Vero Solis”, “Ay no pensé que con la 69 y Chiquis era suficiente”, “Qué lastima que entras a su página personal y todos los comentarios son de que “cantas bien bonito etc,etc y entras a otras paginas miras la verdadera realidad de las cosas …. Que ella canta bien feo y que aún así genera un ch… de dinero “, “Es que sus fans las LH le hacen creer que sí canta que hasta es la bling bling así sea para una colaboración para Vero Solís canta como la 69 feo”, “Santo cielo, esto está peor que la 69 y Chiquis”, se puede leer. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LARRY HERNÁNDEZ EN TANGA CON SUS FANS EN LA ALBERCA Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.