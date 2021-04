Larry Hernández preocupa a sus seguidores

El cantante confiesa que no se encuentra bien de salud

“Voy a estar bien”, aseguró

Acostumbrados a ver a Larry Hernández de excelente humor y con frecuencia en sus historias de Instagram, sus seguidores mostraron su preocupación luego de que el cantante, a través de un video, confesara que no se encuentra bien de salud.

La cuenta de Instagram de Chica picosa retomó la publicación donde el intérprete de temas como Ojalá que te vaya mal, Amor de los dos y Llorar, no se guardó nada y abrió su corazón. Cabe recordar que su hijo Sebastián fue intervenido hace apenas unos días, por lo que la familia Hernández no la está pasando de lo mejor.

“Ya no me pude levantar”: Larry Hernández

Vestido con una playera negra, y un cubrebocas del mismo color, el cantante compartió que precisamente no ha estado activo en sus historias porque tiene dos días que se ha sentido mal: “El domingo después de hacer ejercicio en la mañana le dije a Kenia (su esposa) que no me sentía bien”.

Larry mencionó que traía un poco de agua en la nariz, “tipo moco con agua”: “Estaba haciendo cardio y me salía y le dije a Kenia que creía que me iba a dar una gripa. En la tarde, ya no me pude levantar. Ayer, todo el día estuve tirado y bueno, ahorita, aquí estoy”, dijo en el momento en que mostró el consultorio en donde se encontraba (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).