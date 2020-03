El cantante mexicano es captado festejando su cumpleaños a lo grande

Larry Hernández aparece muy contento con dos mujeres con poca ropa

Usuarios le dicen que es una falta de respeto para su esposa, Kenia Ontiveros, que está embarazada

El cantante mexicano Larry Hernández celebró a lo grande su cumpleaños número 43 con una fiesta en la que estuvo acompañado por sus seres queridos, pero hizo algo impensable para faltar el respeto a su esposa embarazada, Kenia Ontiveros.

Pero lo que más llamó la atención, y por lo que fue duramente criticado, es que Larry Hernández tuvo el descaro de compartir un video en su cuenta oficial de Instagram en donde aparece bailando de lo más contento con dos mujeres con poca ropa.

El cantante mexicano escribió: “ESTO SE ESTÁ DESCRONTROLANDO”, y es verdad, porque usuarios le dijeron que es una falta de respeto para su esposa, Kenia Ontiveros, que está embarazada.

La publicación, que ya rebasó fácilmente las 500 mil reproducciones, tuvo comentarios de todo tipo, por ejemplo, el conductor e influencer regiomontano Poncho Denigris, quien le escribió: “Que buena fiesta!!!”, recibiendo como respuesta: “Te van a agarrar a put… la patrona”, “Ese compa ya está muerto… nomás no le han avisado”, “@ponchodenigris put… o qué? @keniaontiverosoficial mételo a Larry en cintura!!!”.

Pero fueron más los usuarios que opinaron, más que felicitar a Larry Hernández, que no era correcto lo que hizo para celebrarse: “Y sus hijas que nomás están mirando”, “Exacto, para sus hijas si se me hace súper falta de respeto”, “Y aparte, él es súper machista con su esposa, no creo que ella pueda hacer eso”.

Por su parte, otros seguidores del cantante mexicano salieron en su defensa y no le dieron tanta importancia: “Ni que se las estuviera cog…, ustedes muy santos”, “Ella (Kenia Ontiveros) las contrató como regalo de cumpleaños”, “Ella misma se las llevó, jaja”, “Para que veas la seguridad de su esposa, ella las llevó”, “Mam… tampoco es como que se las está echando, o sea, ni las está tocando, nomás está bailando”.

Una usuaria recordó una anécdota en la que están involucradas Kenia Ontiveros y la mamá de Larry Hernández, Manuela Sánchez: “Cuando ella (Kenia) tuvo su despedida de soltera, doña Manuela se molestó y que no quería que tuviera hombres bailándole, ah, pero como es él, ahí si está bien, no que mal, porque no son justos y parejos”.

Una seguidora analizó más este hecho y así lo expresó: “La realidad, la falta de respeto está ahí!!! Para Kenia y sus hijas. Por dentro, Kenia muy dentro de su corazón, debe haberla pasado muy mal, disimular no cuesta nada, como ella disimuló toda la noche, pero de que sintió mal y humillada, si sensintió. A gente inteligente no nos engaña”.

Algunos internautas le advirtieron a Larry Hernández lo que puede pasar en un futuro: “Te van a chin… Larry”, “Te va a regañar Kenia”, “Uy, creo que se le va a calentar el terreno a mi Larry”, “Te van a pegar Larry, compórtate. Saludos chulo”, “¿No te ha pegado una buena mad… la Kenia?”, “Kenia te va a cortar los huev…”.