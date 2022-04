El cantante de banda ha presumido junto a su esposa la inmensa fortuna que tiene para poder comprar un vehículo de ese calibre y poder darle a un precio mucho menor del que la adquirió, algunos de sus seguidores afirman que han hecho esto porque Larry ya no tiene el mismo público que antes.

“La vamos a ir a entregar a la puerta de su casa”, dijo el cantante de banda presumiendo que no sería un problema para el ni para su esposa ir a entregar la camioneta al ganador a cualquier parte, mientras decía eso, Kenia daba gritos de emoción y sostenía a su hija menor.

Larry Hernández ha hecho público en su cuenta de Instagram que realizará junto a su esposa una rifa de una camioneta Mercedes Benz, el vídeo comienza con el matrimonio presumiendo el costoso regalo y Kenia dijo: “Lo más padre, déjenme les cuento, es que la ganadora o el ganador, no importa si tenemos que ir a Texas”

Larry Hernández rifa camioneta: Excluyen a mexicanos de la rifa

Mientras Larry daba más detalles sobre la rifa que harán de la camioneta Mercedes Benz, comentó que los personas en México no podrían participar:“En México no se puede plebes, solamente en Estados Unidos, sorry”, ante esto no se sabe si se reducirá el número de las personas que vayan a participar.

Pero después explicó alguna forma en la que los mexicanos podrían participar en la rifa: “Pero si ustedes tienen un familiar que les hago el ‘paro’ mándenle el dinero y obviamente el ganador o ganadora de esta camioneta tiene que ser residente de los Estados Unidos y presentar una identificación”, explicó.