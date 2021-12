El interprete mexicano una vez más recae en el alcohol.

Luego de pasar más de cuatro años sobrio volvió a tomar.

Envió mensaje a su amigo Eduin Caz. Larry Hernández hace confesión. Después de que Larry Hernández sufriera un arresto y estuviera en prisión por un mes en el año 2015 debido a que golpeo brutalmente a un empresario el cual no le pagó completo los honorarios por un evento que le ofreció el cantante, la vida del famoso cambio muy drástica e inesperadamente ya que cada mes tenía que realizarse una prueba de alcoholismo y drogadicción. Lo anterior se debe a que durante las brutales acciones por parte del cantante, en el pasado, lo hizo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, razón que lo llevó a dejar de beber y así mantenerse en sobriedad durante cuatro años con siete meses según el portal TVyNotas. Larry Hernández vuelve a ingerir bebidas alcohólicas Hace poco el interprete mexicano volvió a tomar alcohol, pero en una medida muy moderada para así evitar tener problemas de alcoholismo nuevamente y evitar situaciones fuertes como la que lo llevó a la cárcel, pues ahora es consciente de la importancia que tiene su familia, así lo recalcó en una entrevista para el programa ‘Suelta la sopa’. “Yo dure cuatro años siete meses sin tomar y obviamente no debería haberlo”, fueron palabras que Larry dio ante las cámaras de ‘Suelta la Sopa’ y recalcó que honestamente al principio no podía consumir alcohol porque tenía que cumplir con los exámenes que le solicitaban y que después de eso se abstuvo durante dos años con siete meses sin ingerir bebidas embriagantes.

El cantante mexicano se cataloga como un tomador social Luego de haber compartido esa situación ante el programa de espectáculos muy alegre se mostró agradecido por disfrutar de su cambio de vida hoy en día, “Hoy gracias a Dios puedo tomar y pues ya me puedo desaparecer de las fiestas porque antes no podía, me quedaba un rato hasta que se acabara y todo el rollo”, compartió durante la entrevista. En la entrevista mencionó que se siente contento por poder tomar moderadamente para evitar grandes problemáticas como la que vivió en el 2015, “Hoy en día digo que ya puedo ser un tomador social porque ya hice ese balance de que es lo que quiero”, dejó en claro para ‘Suelta la Sopa’.

Ante las cámaras se ve tranquilo y se nota el cambio que ha tenido en su vida después de haber sido arrestado en aquel entonces, comentó que ya no se deja llevar por la influencia de bebidas embriagantes, ahora puede disfrutar el ingerir alcohol de la manera más coherente pues ya sabe fijarse límites. No dejó de lado la gran convivencia con sus amigos, pues acepta que si le gusta salir con ellos a pasar un buen momento, "Me gusta convivir con mis amigos y todo pero pues obviamente hay un hasta donde y si los amigos míos están entrados pues yo veo el momento de irme porque pues también tengo compromiso en la casa" agregó Larry Hernández.

Para el cantante mexicano la familia es muy importante Después de eso ante las cámaras de ‘Suelta la Sopa’ recordó uno de los momentos que pasó con sus amigos y como fue que terminó ebrio al convivir con ellos pero jamás mostro desinterés por su familia, “Me pegue una borrachera hace dos días y al día siguiente estaba a las siete de la mañana en una actividad de mi niña en la escuela”, dijo. Es por ello que Larry Hernández considera que es un consumidor social, debido a que conoce hasta que punto puede ingerir alcohol y más que nada no hacer de lado los compromisos y la importancia de su familia, “Siento yo que ahora soy un bebedor social, porque ya puedo tomarme un trago”, compartió un tanto orgulloso.

Considera que ahora los tragos que consumen tienen efecto en él muy rápido Crean o no Larry Hernández ante la entrevista confesó que él siente que las bebidas embriagantes que llega a consumir le causan muy rápido los efectos, aunque destacó que no siempre le suele pasar pero a pesar de ello no deja de considerarse como un consumidor social y responsable hoy en día. “Sí obviamente pues si me pega a lo mejor más rápido porque pues antes tomaba más y ahora son más pocas las veces que tomo”, comentó el cantante que en el momento de la entrevista estaba tomando un poco de tequila pues dijo: “No voy a subir tomándome un té y al rato que me den tequila allá, ya voy entrado un poquito” argumentando que él está dispuesto a recibir lo que la gente le de en cada puesta en escena.

Cabe destacar que luego de que se hiciera público un video de Eduin Caz sobre la gran infidelidad que tuvo hacia su esposa y que Eduin saliera a decir que eso había pasado hace mucho tiempo peor aún que su esposa ya estaba enterada, su amigo Larry Hernández estuvo bromeando un poco con el tema. "Yo le deseo que todo este bien, él ya lo dijo espero que todo esté bien porque como digo nos conocimos, nuestras cosas se platican, hay que ponernos en sus zapatos porque obviamente a veces el alcohol ya borracho las cosas pueden suceder", fueron palabras que entre risas dio Larry Hernández.

Después de haber compartido de manera cómica el tema de la infidelidad de Eduin Caz le envió un consejo muy importante, hizo mención de que espera que su esposa ya lo haya perdonado y que todo se encuentre muy bien entre la pareja ya que por ser figuras públicas reciben con frecuencia ataques por parte del público. "Él que entienda que no puede estar así, si le vuelve a ser infiel a su esposa ya no lo va a perdonar", fueron las palabras que Larry envió a través de las cámaras de 'Suelta la Sopa' a su amigo Eduin Caz. Recalcó que si volvía a hacer un acto así la relación de su familia se podría fragmentar, aunque entendía que a lo mejor las influencias del alcohol es lo que lo habría llevado a serle infiel a su esposa. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

La infidelidad de Eduin Caz hacía su esposa El nombre del cantante Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, se volvió tendencia en redes sociales luego de un video que lo muestra dormido en lo que se supone es la cama de un motel, por lo que los rumores de una supuesta infidelidad a su esposa Daisy Anahí se hicieron presentes en las plataformas digitales. De acuerdo con información de Infobae, Stephanie Hernández, la supuesta amante de Eduin Caz, compartió un video donde afirmó que recibió un mensaje por parte de la esposa del vocalista del Grupo Firme, Daisy Anahí, quien la cuestionó sobre la fidelidad de su pareja.

Las declaraciones de la supuesta amante de Eduin Caz “En el año 2019, en el mes de octubre, vino Grupo Firme a mi ciudad y yo, para ese entonces, ya estaba formando una amistad con uno de los integrantes, el cual, el día del concierto me invitó al after. Ya estando en el after, él se acercó y me empezó a sacar plática… yo no tenía idea que estaba casado, sólo sabía que tenía un hijo”, expresó la joven. “Esa noche pasó lo que pasó y ya, eso es todo”, escribió la joven sin imaginar todas las reacciones que se hicieron presentes en las redes sociales, donde el cantante Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, no quedó muy bien parado: “El problema es que él tiene como 12 años ya con su pareja”, “Todos son iguales”. Archivado como: Larry Hernández hace confesión.

Los comentarios de los usuarios internautas se hicieron presentes “Pobre de la esposa, no se merecía esta humillación por parte de su esposo ni de la otra señora”, “Y el ped… no es tanto que el Eduin Caz fuera infiel, es que muchas creíamos en el amor por él, era su compromiso con el pueblo”, “Eduin Caz es el típico caso de vato que llama ‘tóxica’, ‘loca’, ‘enferma’ a su esposa cuando tiene algún tipo de desconfianza hacia él por ser infiel, un caso muy visto”, son comentarios que en su momento se leyeron. Era de esperarse que sus seguidores quienes conocen su relación amorosa con su esposa reaccionaran de esa manera al enterarse semejante acto que le hizo a su pareja, pues consideraron injusto que actuara de esa manera cuando ella estuvo con él desde que venía de abajo. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

En el video que compartió en redes sociales, el cantante mencionó que hacía ese video para aclarar los rumores que habían salido sobre una infidelidad a partir del video que una joven llamada Stephanie había compartido en redes sociales. El vocalista de Grupo Firme, anunció que ese clip había sido parte de una extorsión y que él había preferido enseñarle el material a su esposa antes de dar dinero a la joven. "Hola, hola familia. Primero que nada, espero que estén teniendo un bonito día y una buena tarde. Esto lo hago para aclarar un poquito sobre el video que está circulando en redes sociales el cual, yo mismo hace años le había enseñado a mi esposa porque la señorita quería extorsionar con ese video, quería dinero", mencionó Eduin en el video.