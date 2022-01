Larry Hernández causa revuelo en redes sociales

Aparece en fiesta bebiendo de la misma botella que sus amigos

Seguidores lo atacan sin piedad; “Después ahí anda llorando de que se contagió” ¿Sin temor a nada? El cantante Larry Hernández sorprende en redes sociales al aparecer en video tomando alcohol de la misma botella que sus amigos en plena fiesta, justo en el repunte de casos por covid-19 y la variante de Ómicron en México y Estados Unidos, causando gran indignación entre los usuarios; “Después va a aparecer llorando porque se contagió”. Vaya revuelo que causó el cantante estadounidense luego de que se publicara un video de él bebiendo de la misma botella que sus amigos, y es que cabe recordar que Larry pasó por una situación bastante complicada cuando se contagió de COVID-19 a mediados del 2021, eso sin contar de sus problemas con el alcohol, mismo que había dejado por lo mismo. Larry Hernández se contagia de COVID-19 ¿Aprendió la lección? Fue en julio del 2021 cuando el cantante Larry Hernández encendió las alarmas de miles de sus seguidores al revelar que se había contagiado de COVID-19, mismo que le trajo un sinfín de secuelas y malestares en su cuerpo, a tal grado de que en su momento tuvo que recibir ayuda de un tanque de oxígeno. Lo lamentable de esta situación era que no solo se había enfermado él, sino también su esposa Kenia Ontiveros y sus hijos pequeños, por lo que en ese momento el intérprete pedía oraciones para su familia y él: “No estoy bien, familia. Solo le pido que oren por mi salud. Desde el 23 de julio nos dio COVID a todos”, comentó en ese tiempo.

Larry Hernández aparece en plena fiesta bebiendo de la misma botella que sus amigos A pesar del tremendo susto que vivió la familia completa y de que, según el cantante, tuvo innumerables de secuelas tras su contagio, las cosas dieron un giro inesperado cuando a meses de salir positivo, Larry Hernández apareció en plena fiesta bebiendo de la misma botella que sus amigos. Y es que cabe destacar que se ha habido un repunte de casos por contagios, eso sin contar con la nueva variante del Ómicron que ya está en México y Estados Unidos, provocando que los gobiernos comiencen nuevamente a tomar medidas necesarias para tratar de evitar más brotes.

¿No le importa volverse a contagiar? Larry Hernández aparece en plena fiesta y bebiendo de la misma botella que sus amigos Tras este contexto y a vísperas de haber iniciado el año 2022, se divulgó un video a través de la cuenta del programa ‘Chisme no like’ conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, en donde se podía observar al cantante en una situación bastante comprometedora, la cual causó gran indignación entre los usuarios. En el video, se logra observar a Larry Hernández en una fiesta rodeado de varios amigos, ahí, motivado por sus compañeros, comenzó a beber de la misma botella que todos ellos mientras que parecían hacer una especie de ronda de shots, posteriormente se ve como el cantante toma otra botella y parece vaciar el alcohol ahí.

“Sin temor a contagiarse” Larry Hernández aparece en fiesta bebiendo de la misma botella a pesar de estar a la mitad de una pandemia Al pie de este video, la cuenta de ‘Chisme No lIke’ colocó el siguiente mensaje, en donde narraba estos hechos y ponía en jaque las actitudes del cantante de música de banda y sacando a flote el tema de su contagio a mediados del año 2021, en donde se dijo estar grave y “a punto de morir”: “Sin temor a contagiarse. Pese a que en julio de 2021 Larry Hernández dio positivo a COVID19 y estuvo a punto de la muerte, hoy se encuentra bebiendo de la misma botella que sus amigos en una fiesta. Y es que debería de tomar sus precauciones, pues la variante podría llegar a su cuerpo y ponerlo nuevamente en gravedad”.

Seguidores no tienen piedad y lo atacan por aparecer bebiendo de la misma botella que sus amigos en fiesta Por otro lado, los seguidores del programa de espectáculos no dudaron en tachar la actitud de Larry Hernández que tuvo en plena fiesta al aparecer bebiendo de la misma botella que sus amigos, en donde usuarios argumentaron que después estaría “lamentando las consecuencias”: “Ahorita va a salir llorando de que tiene COVID otra vez”, “Lo que no es saber apreciar las oportunidades de vida”, “Borracho, que después no ande enfermo y llorando mientras hace videos, no le tiene miedo al COVID”, “Así es la gente cuando se les pasa el susto”, “No aprende este señor”, “Pues sí, pero luego andan publicando que están en cama muriendo, esto no es un juego, está matando ala gente”.

“¿No que no tomaba?”; le preguntan a Larry Hernández Tras esto, muchos seguidores al verlo beber de esa manera también sacaron a flote el tema de que había dejado el alcohol por el bien de él y su familia, y a pesar de que muchos afirmaron que el cantante escupió el alcohol después de tomarlo, muchos seguían tachando su comportamiento: “¿No que no tomaba? Que irresponsable”, “No piensa en la familia tan hermosa que tiene, Kenia debería de dejarlo y que él siga bebiendo”, “¿Pero que el ya no tomaba o volvió a lo mismo?”, “A parte de contagiarse volvió al vicio de tomar, después de todo lo que pasó”, “Yo pensé que este cantantillo ya no tomaba alcohol, después anda llorando”, fueron otro de los comentarios. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Hace una confesión después de más de cuatro años sobrio Como bien se mencionó en un inicio, después de que Larry Hernández sufriera un arresto y estuviera en prisión por un mes en el año 2015 debido a que golpeo brutalmente a un empresario el cual no le pagó completo los honorarios por un evento que le ofreció el cantante, la vida del famoso cambio drástica al comenzar a dejar de beber. Lo anterior se debe a que durante las brutales acciones por parte del cantante, en el pasado, lo hizo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, razón que lo llevó a dejar de beber y así mantenerse en sobriedad durante cuatro años con siete meses según el portal TVyNotas.

Vuelve a ingerir bebidas alcohólicas Al igual que en el caso anterior, en donde aparece bebiendo de la misma botella que sus amigos en plena fiesta, fue hace poco cuando el intérprete volvió a tomar alcohol, pero de igual manera en una medida muy moderada para así evitar tener problemas de alcoholismo nuevamente y evitar situaciones fuertes como la que lo llevó a la cárcel, pues ahora es consciente de la importancia que tiene su familia, así lo recalcó en una entrevista para el programa ‘Suelta la sopa’. “Yo dure cuatro años siete meses sin tomar y obviamente no debería haberlo”, fueron palabras que Larry dio ante las cámaras de ‘Suelta la Sopa’ y recalcó que honestamente al principio no podía consumir alcohol porque tenía que cumplir con los exámenes que le solicitaban y que después de eso se abstuvo durante dos años con siete meses sin ingerir bebidas embriagantes.

Se cataloga como un tomador social Luego de haber compartido esa situación ante el programa de espectáculos muy alegre se mostró agradecido por disfrutar de su cambio de vida hoy en día, “Hoy gracias a Dios puedo tomar y pues ya me puedo desaparecer de las fiestas porque antes no podía, me quedaba un rato hasta que se acabara y todo el rollo”, compartió durante la entrevista. En la entrevista mencionó que se siente contento por poder tomar moderadamente para evitar grandes problemáticas como la que vivió en el 2015, “Hoy en día digo que ya puedo ser un tomador social porque ya hice ese balance de que es lo que quiero”, dejó en claro para ‘Suelta la Sopa’.

Le gusta convivir con sus amigos pero tiene un límite Ante las cámaras se ve tranquilo y se nota el cambio que ha tenido en su vida después de haber sido arrestado en aquel entonces, comentó que ya no se deja llevar por la influencia de bebidas embriagantes, ahora puede disfrutar el ingerir alcohol de la manera más coherente pues ya sabe fijarse límites. No dejó de lado la gran convivencia con sus amigos, pues acepta que si le gusta salir con ellos a pasar un buen momento, “Me gusta convivir con mis amigos y todo pero pues obviamente hay un hasta donde y si los amigos míos están entrados pues yo veo el momento de irme porque pues también tengo compromiso en la casa” agregó Larry Hernández en ese momento.