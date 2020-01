View this post on Instagram

Cuantos más ? Sr PRESIDENTE QUE DIOS ILUMINE A NUESTRO PRESIDENTE Y LO UBIQUE PORQUE TODOS ESTOS MUCHACHOS NO TIENEN LA CULPA,ELLOS SOLO VAN A DEFENDER A UN PAÍS Y LA FAMILIA QUE SE QUEDA ES LA QUE MÁS SUFRE Y ESAS MADRES DESDE HOY YA NO ESTARÁN TRANQUILAS HASTA QUE VUELVAN ABRAZAR A SUS HIJOS E HIJAS, VAMOS A REZAR MUCHO AMIGOS PARA QUE NO EMPIECE ALGO QUE SE VE INEVITABLE.