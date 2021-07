Por su parte, otra persona no se quedó con las ganas de hacer el siguiente comentario: “Con todo respeto Kenia, pero mejor sigue trabajando en ese cuerpito, total, por lo que se mira vas muy bien, es mejor natural que luego llegar a casa y quitarte esas y verte tal y cómo eres”.

Con más de dos millones y medio de seguidores, la esposa de Larry Hernández fue objeto de críticas y hasta burlas por haber enseñado el trasero en sus redes sociales: “Se le notan los implantes o lo que se hizo en el trasero”, “Primero se operó y ahora quiere engañar que la faja hace ese resultado “, “Se las levantan a quien tienen y las que no, que se operen”.

“Si yo estuviera de todo mi cuerpo, pues me miraría igual como Barbie, como ella”, “Kenia, te pusiste pompis”, “Otra Chjquis, jaja, ya se le ven anchas”, “Todas las bolas de silicona”, “Oh Dios mío, cada vez te veo más Kardashian de atrás. Cuando empezaste con tu esposo, no estabas tan así”.

A pesar de que hace varios meses, junto a su esposo Larry Hernández, la empresaria Kenia Ontiveros comenzó con un intenso entrenamiento, tal parece que muchas personas no creen en los resultados obtenidos a la fecha y aseguran que hubo algo más que la ayudó.

En la cuenta oficial de Instagram del programa Suelta la sopa de Telemundo también se compartió esta publicación de la esposa de Larry Hernández, aunque tampoco salió bien librada y las críticas de los usuarios no se hicieron esperar.

“Está bien, cada quien su cuerpo, aparte quedó guapísima”, “Quedó bella, si es operado o no, es su trasero”, “Claro que se notan que son implantes, aunque se le ven muy bien”, “Tienen dinero y el marido la complace”, “Yo opino que ya haga un only fans”.

Cabe recordar que hace poco más de un año Kenia Ontiveros se convirtió en madre por tercera ocasión, pero no dejó pasar mucho tiempo para recuperar su figura, incluso de mejor manera, aunque varias personas la han criticado por asegurar que se sometió a una operación estética (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

Chiquis Rivera presume su prominente trasero

“Yo, como muchas mujeres, sufro con celulitis en las piernas, al igual que en las pompas… por eso era muy importante para mi formular un producto que no sólo me ayude a mí, si no también a otras mujeres que comparten este ‘dilema’. Especialmente en estas fechas de calor, que todas queremos andar con poca ropa o en bikini”, expresó la cantante.

En esta imagen, Chiquis Rivera no se anduvo con medias tintas y le dio la espalda a la cámara, dejando expuesto su prominente trasero en primer plano mientras disfrutaba un agradable rato a la orilla de una alberca (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).