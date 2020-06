En el 2017, Larry Hernández sufrió un aparatoso accidente en bicicleta

El cantante recibe escalofriante mensaje del más alla en ese mismo lugar

“Son señales”, expresó en un video

¡Que miedo! Larry Hernández recibe escalofriante mensaje del más allá justo en el lugar donde sufrió un aparatoso accidente en bicicleta.

A través de la cuenta oficial de Instagram de Suelta la sopa, se puede ver un video donde el cantante da más detalles de lo que le ocurrió en el 2017.

Con más de 120 mil reproducciones, Larry Hernández, quien hace unos días se convirtió nuevamente en papá, explica: “Ahí fue donde me caí hace más de 3 años. Esta es la misma bicicleta con la que me caí y este es el mismo casco con el que me caí”.

El cantante muestra tanto el lugar del accidente como la bicicleta y el casco, el cual se ve en malas condiciones, pero lo que dice a continuación es escalofriante:

“Y lo que es la vida, me acabo de ponchar aquí donde me caí. Son señales. Me dio miedo. Muchos dirán: ¿por qué no te compraste otro casco? No porque no tenga para comprarme otro casco, sino que este casco me salvó la vida y lo pegué con cinta. Está raro, ¿no? Pero bueno”.

Cabe recordar que Larry Hernández, a causa de este accidente, tuvo graves heridas en su cara, como desprendimiento de mejilla, por lo que tuvo que someterse a varias cirugías plásticas para reconstruirle la parte interna de la boca.

Por tal motivo, el cantante tuvo que suspender sus actividades en la música y solo tenía contacto con sus fans por medio de las redes sociales.

Y ahora, casi tres años después, Larry Hernández recibe escalofriante mensaje del más allá justo en este mismo lugar donde sufrió accidente.

Algunos usuarios no dudaron en externar sus puntos de vista al respecto: “Quien te salvó la vida fue Dios… aprende a aferrarte a Dios, no a las cosas”.

“Si son señales, para que no sigas en las redes perdiendo el tiempo, jaja”, “Sigue aferrado a seguir publicando sus nacadas, como ya no canta, a fuerza quiere estar activo, pero ya está caducado”, “Un casco roto, aunque te haya salvado la vida, no protege”, expresaron otros internautas.

Por su parte, un seguidor de Larry Hernández le mandó un contundente mensaje: “Eso te pasa por no quedarte en tu casa a cuidar a tu mujer y a tu hija, desobligado e irresponsable, ve a cambiar pañales”.

Algunos usuarios no se guardaron nada y así se expresaron del cantante: “Que fastidio con este tipo”, “Cansa este enano”, “Ya no sabe qué hacer para hacer publicidad”, “¿A quién le importa? Busca fama de otra forma”.

Por otro lado, varias personas creyeron en esta señal que le mandó ¿el destino? a Larry Hernández: “Cuídate, yo siendo tú, no vuelvo a correr bicicleta por ese sitio. Dios te bendiga”, “Váyase de ahí. Ese lugar tiene un destino y usted se lo está jugando. Dios nos advierte”, “En mi opinión, el Señor le salvó la vida, pero en efecto, es una señal de que ese lugar no puedes frecuentarlo, pues tiene mala vibra”.